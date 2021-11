Lanciata sul mercato nel 2019, la DS 3 Crossback E-Tense è stata la prima auto elettrica della Casa francese, basata sulla piattaforma CMP e disponibile anche con classiche motorizzazioni endotermiche.

Ora grazie a una serie di interventi tecnici il crossover compatto a emissioni zero è in grado di offrire un’autonomia superiore di quasi il 7% rispetto alla versione attualmente in vendita, mantenendo inalterato il powertrain.

Fino a 341 km di autonomia

La versione migliorata della DS 3 Crossback E-Tense è infatti equipaggiata dal motore elettrico da 100 kW (136 CV) alimentato da una batteria con capacità di 50 kWh. La percorrenza di 300 km con una singola carica, in seguito agli aggiornamenti effettuati dalla Casa, viene estesa fino a 341 km, secondo i rilevamenti del ciclo combinato WLTP.

Un obiettivo raggiunto grazie a una nuova pompa di calore dotata di un sensore di umidità per ottenere una maggiore efficienza energetica. Inclusa nelle dotazione di serie, sfrutta il calore prodotto dai componenti elettrici dell’auto per generare, tramite un compressore, aria calda utile al riscaldamento dell’abitacolo, senza dover richiedere energia supplementare al sistema e, quindi, non intaccando l’autonomia.

Trasmissione e pneumatici più efficienti

Contribuisce a un’efficienza superiore anche il cambio (che vero cambio non è), il cui rapporto di trasmissione è stato perfezionato per migliorare i consumi, grazie al supporto della divisone racing DS Performance, vincitrice del campionato di Formula E.

Al guadagno in termini di autonomia in condizioni reali concorre l’adozione di nuovi pneumatici da 17” realizzati da Continental. Le gomme EcoContact 6 Q, secondo quanto riferito dal costruttore, sono sviluppate con una nuova mescola ad alto contenuto di silice per garantire una superiore resistenza al rotolamento e ridurre le emissioni acustiche.

Al momento la gamma a zero emissioni di DS prevede solamente la DS 3 Crossback E-Tense, ma la strategia del brand prevede che dal 2024 ogni nuovo modello prodotto sarà esclusivamente elettrico.