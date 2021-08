DS Automobiles, il marchio premium francese del Gruppo Stellantis, investe nel proprio progetto di elettrificazione annunciando che entro il 2024 ogni nuova auto prodotta dal brand sarà completamente a emissioni zero.

Una strategia che segue l’introduzione, a partire dal 2019, di sistemi di elettrificazione per tutti i modelli attualmente in vendita e che verrà a compimento prossimamente con il primo progetto 100% elettrico di Stellantis basato sulla nuova piattaforma STLA Medium.

Gamma completamente elettrificata

La gamma attuale di DS è composta dalla DS 3 Crossback E-Tense 100% elettrica, e dalle ibride plug-in DS 4 E-Tense, DS 7 Crossback E-Tense e DS 9 E-Tense con potenze comprese tra 225 e 360 ​​cavalli.

Grazie all'introduzione dei veicoli elettrificati, che hanno coperto circa il 30% delle immatricolazioni, il marchio è risultato nel 2020 il brand multi-energy con le più basse emissioni di CO2 in Europa (83,1 g/km) .

Ricerca e sviluppo grazie alla Formula E

DS, nell’ottica di ricerca e sviluppo verso la transizione elettrica, prosegue anche nella sua partecipazione al campionato di Formula E, nel quale è l’unico costruttore ad essere riuscito a vincere due titoli consecutivi team e piloti.

Un impegno, quello nella competizioni per monoposto a zero emissioni, che è stato confermato fino al 2026 e che prevede lo sviluppo di una nuova generazione di vetture più potenti ed efficienti, con benefici in termini di competenze e tecnologie che potranno essere trasferite nella produzione di serie.

Nuovo modello su piattaforma Stellantis

A partire dal 2024 il marchio lancerà sul mercato un nuovo modello di DS 4 completamente a emissioni zero e svelerà il primo progetto al 100% elettrico realizzato dal Gruppo Stellantis, con design inedito e basato sulla piattaforma STLA Medium.

Il futuro modello sarà equipaggiato con una batteria dalla capacità di 104 kWh che permetterà all’auto di avere un’autonomia di circa 700 chilometri, con lo stile e la tecnologia tipiche del brand.

Parallelamente alla totale elettrificazione della gamma, DS, in accordo con gli obiettivi di riduzione dell’impatto ambientale delle attività del Gruppo Stellantis, sta investendo per diminuire le proprie emissioni di CO2 nel processo industriale, in particolare attraverso lo sviluppo di materiali innovativi.