Con il lancio delle versioni rinnovate di Ibiza e del SUV Arona, effettivamente arrivate in concessionaria di recente, Seat ha di fatto completato il rinnovamento di una gamma che oggi appare una delle più "giovani", visto che la vettura sul mercato da più tempo è la nuova Leon del 2019.

Per questo motivo, Seat non ha in previsione di introdurre modelli completamente nuovi nell'arco del 2022, ma si concentrerà sulla promozione dei nuovi SUV. Fa eccezione Tarraco, per cui è in arrivo un nuovo allestimento su cui però al momento non ci sono particolari.

Ecco cosa c'è di nuovo per Seat in questo 2022:

Seat Arona 2022

Il più piccolo dei SUV Seat ha monopolizzato l'attenzione nei mesi estivi del 2021 con la presentazione del restyling che ha portato anche migliorie aerodinamiche per limitare la rumorosità. Arona ha un look più originale e aggressivo, un frontale con fendinebbia spostati più in alto, una nuova soluzione grafica per il nome sul portellone, un nuovo allestimento Xperience e aggiornamenti delle colorazioni e del design dei cerchi.

Seat Arona restyling 2021

Dentro sono arrivati nuovi strumenti digitali, un display centrale a forma di tablet "appoggiato" sulla plancia e nuove funzioni come l'assistente vocale. Rivista anche la gamma motori da cui sono spariti i Diesel lasciando campo livero ai 1.0 e 1.5 a benzina e al TGI a metano.

Nome Seat Arona Carrozzeria SUV Motori Benzina e menzina/metano Data di arrivo In commercio da Settembre 2021 Prezzi Da 19.500 a 26.650 euro

Seat Ibiza 2022

Anche per la storica utilitaria Seat Ibiza, che con Arona condivide la base, il 2021 è stato l'anno dell'ultimo rinnovamento, parimenti concentrato su look e tecnologia interna.

Seat Ibiza

Anche la gamma motori di Ibiza ha seguito le stesse sorti: il listino si limita a benzina e metano, quest'ultimo sempre più raro sul mercato, almeno come primo equipaggiamento.

Nome Seat Ibiza Carrozzeria Berlina 5p Motori Benzina e benzina/metano Data di arrivo In commercio dal 2021 Prezzi da 18.250 a 23.600 euro

Seat Ateca 2021

Seat Ateca è il modello medio della famiglia, nonché primo esponente dell'attuale famiglia dei SUV del marchio. La presentazione della versione restyling risale in realtà addirittura al 2020.

Seat Ateca restyling 2020

Nel 2021 ci sono però state altre novità, tra cui il motore 2.0 TSI da 190 CV con cambio DSG e trazione integrale 4Drive.

Nome Seat Ateca Carrozzeria SUV Motori Benzina e metano Data di arrivo In commercio dal 2021 Prezzi Da 25.250 a 39.400 euro

Seat Tarraco 2022

Per il SUV medio a 7 posti di Seat in teoria questo dovrebbe essere l'anno del facelift di metà carriera, oltre che dell'arrivo di una variante sportiva da commercializzare nella gamma del marchio Cupra, tuttavia per il momento la Casa ha confermato, senza scendere nei dettagli, soltanto l'arrivo di un nuovo allestimento.

Seat Tarraco e-Hybrid

Tarraco è al momento l'unico tra i SUV Seat che offra, accanto ai benzina e ai turbodiesel, una versione PHEV con tecnologia ibrida plug-in e la stessa potenza del top di gamma 2.0 TSI, 245 CV. Oltre a lui, soltanto Leon propone questa opzione, benché con meno CV.