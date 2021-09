Una delle numerose offerte di settembre di Seat riguarda la Seat Ibiza 1.0 TGI 90 CV Reference: un modello omologato come a metano monovalente, perché utilizza un serbatoio di benzina di soli 15 litri, solo in caso di emergenza o per l’avviamento.

Questo permette già un certo risparmio: per Seat il costo per 100 km, con i dati di giugno, è di 3,97 euro. In più, però, c’è il finanziamento agevolato, che permette intanto di portare il prezzo iniziale a 15.500 euro.

Con un anticipo di 3.797,38 euro, senza necessità di permuta o rottamazione, ci sono poi le 35 rate mensili da 119 euro (TAN 3,99%, TAEG 5,52%); la rata finale, pari al valore futuro garantito, è di 9.102,24 euro, con le consuete opzioni di restituzione, sostituzione o riscatto.

Questa Ibiza dispone di alcuni optional di serie, dalla frenata di emergenza al rilevatore di stanchezza, mentre nella rata è incluso un servizio di estensione della garanzia di 2 anni o 40.000 km. Da segnalare che la stessa rata viene proposta per la 1.0 MPI 80 CV Reference a benzina, con anticipo un poco più basso di 3.193 euro.

Vantaggi

Si tratta di un’offerta interessante per più di un motivo, a cominciare dalle economie e dai vantaggi ecologici consentiti dall’alimentazione a metano di questa Ibiza. L’anticipo non è altissimo, e facilmente compensabile con una permuta, mentre le rate da 119 euro per tre anni risultano piuttosto basse. Seat include poi quattro anni di garanzia totali.

Svantaggi

Alcune Case concorrenti propongono tasso zero o anticipo zero, oppure pagamento posticipato delle prime rate. Attenzione anche al calcolo degli oneri finanziari, sia per i costi periodici che per quelli fissi o una tantum.

In sintesi