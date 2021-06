Seat è solita proporre numerosi esempi di offerte, anche per ogni singolo modello: per il mese di giugno, questo vale anche per la Seat Arona, che può essere acquistata con rate mensili da 119 euro sia nella versione 1.0 EcoTSI da 95 CV che nella 1.0 TGI 90 CV a metano, entrambe in allestimento Reference. Vediamo nel dettaglio l’offerta su quest’ultima.

Lo sconto iniziale, valido sulle vetture in stock ma senza necessità di permuta o rottamazione, porta il listino a 15.700 euro, ossia 5.000 euro di “Ecoincentivi Seat”. Con un anticipo di 2.770,27 euro, le rate mensili sono 35 da 119 euro (TAN 3,99%, TAEG 5,37%); la rata finale ammonta a 10.485.11 euro.

Sono previsti i consueti oneri finanziari, come i 300 euro di apertura pratica, ma anche due anni in più di garanzia, fino a un massimo di quattro anni e 40.000 km.

Vantaggi

Se già la Arona ha il vantaggio di essere un SUV compatto, categoria attualmente molto popolare, qui si aggiungono alcuni optional interessanti, come la frenata automatica, e un motore a metano in grado di percorrere 100 km con meno di 5 euro, secondo la casa.

C’è uno sconto sul listino piuttosto sostanzioso, e gli anni di garanzia salgono a quattro, uno in più rispetto alla durata delle mini rate.

Svantaggi

C’è qualche costo in più da considerare rispetto all’esempio, come i citati oneri finanziari, ma anche IPT ed eventuali optional presenti nelle vetture in stock, da considerare bene in fase di contrattazione.

In sintesi