Con una gamma che già oggi è stata elettrificata quasi del tutto dall'arrivo del boxer-ibrido, a Subaru mancava soltanto il primo modello 100% elettrico per sancire l'ingresso definitivo nella nuova era della mobilità.

Detto fatto, l'anno del grande passo è proprio il 2022, che vedrà nel periodo il lancio del SUV elettrica Solterra, sviluppato su una piattaforma sviluppata insieme a Toyota, e fa seguito al lancio appena concluso dell'ultimo aggiornamento per quanto riguarda Forester.

Ecco le novità Subaru per il 2022:

Subaru Forester 2022

Il restyling introdotto da pochissimo in commercio è stato piuttosto leggero: Subaru Forester 2022 è stato ritoccato in alcuni dettagli esterni e arricchito di un allestimento 4Dventure che asseconda un po' meglio l'uso offroad, sostituendo cromo e finiture ricercate con altre più adatte all'uso pratico, concedendosi appena vezzosi inserti in colore arancione.

Subaru Forester 2022

A questo si aggiungono gli upgrade del sistema di infotainment, con display da 8", mentre è invariato il motore 2 litri e-Boxer da 150 CV con cambio automatico Lineartronic e sistema ibrido.

Nome Subaru Forester Carrozzeria SUV Motori Benzina ibrido Data di arrivo Febbraio 2022 Prezzi Da 37.750 a 42.250

Subaru Solterra

Frutto della collaborazione con Toyota, che ha dato vita alla piattaforma e-Subaru Global Platform, Subaru Solterra è un SUV "gemello" di Toyota BZ4x che dalla metà di quest'anno porterà la Casa delle Pleiadi nel mondo della mobilità a zero emissioni.

Subaru Solterra

La Subaru Solterra, voce principale di Subaru nel calendario delle novità 2022 e in quello dei SUV in arrivo nel 2022, ha una lunghezza di 4,69 metri, un passo di ben 3 e si presenta per cominciare con una sola versione, dotata di una batteria da 71,4 kWh e di due motori elettrici da 80 kW, uno su ciascun asse, per una potenza complessiva di 160 kW, pari a 225 CV.

La Casa promette un comportamento su strada e fuori da vera Subaru, che punterà sui vantaggi della trazione elettrica cercando di offrire gli stessi highlight a cui il pubblico delle sue integrali è abituato.