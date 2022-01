Da marchio di nicchia a brand elettrico con una gamma tutta sua: anche Alpine fa parte di quella lista di realtà che, come Lotus, il modo dell'auto sta recuperando e valorizzando in vista dell'evoluzione "green" del mercato.

Inserito nella strategia del Gruppo Renault come nuova divisione sportiva, Alpine sarà sia il badge dei prossimi modelli Renault ad alte prestazioni sia la fucina di veicoli specifici nuovi ed esclusivi.

Naturalmente per vedere questi sviluppi ci vorrà ancora qualche anno, tuttavia il 2022 non trascorrerà senza sussulti: dopo il lancio della rinnovata Alpine A110, l'ultima sportiva endotermica che ha appena rinnovato la gamma, dovremmo infatti iniziare a vedere qualche anteprima della futura gamma elettrica, come l'aspetto del SUV che sarà prodotto dal 2025.

Ecco le novità Alpine per il 2022:

Alpine A100 2022

La moderna Alpine A110 è il modello che ha riportato in auge il marchio di Dieppe e tiene banco ormai da quasi 5 anni con piccole novità, edizioni speciali e aggiornamenti costanti. La gamma 2022, presentata e lanciata a fine dello scorso anno, prevede tre versioni chiamate Berlinette, S e GT, già ordinabili e con i primi esemplari in arrivo.

Alpine A110 S 2022

In sintesi, il primo modello della gamma A110 2022 rappresenta la base, con il motore 1.8 turbo posteriore da 252 CV. Le successive S e GT montano la variante da 300 CV ma sono caratterizzate in modo molto diverso: la S si distingue per un kit aerodinamico che include un alettone in carbonio e altre appendici e un telaio con taratura Sport, mentre la GT, a parità di potenza ha una configurazione meno spinta e più confortevole.

Nome Alpine A110 Carrozzeria Coupé 2 posti Motori Benzina Data di arrivo Già in commercio, consegne imminenti Prezzi Da 60.800 a 73.050 euro

Alpine GT Crossover (anteprima)

Come annunciato un anno fa circa dal Ceo del Gruppo Renault Luca de Meo, la futura gamma elettrica Alpine si articolerà su 3 modelli: una compatta, una sportiva che andrà a sostituire la A110, e un SUV/Crossover-coupé conosciuto con il nome di Alpine GT. Quest'ultimo dovrebbe essere quello che inaugurerà la serie, con produzione annunciata a partire dal 2025 nello storico stabilimento di Dieppe.

Teaser Renault Alpine GT

Dei 3 modelli tuttavia esistono già dei bozzetti, fatti intravedere quando il piano Renaulution è stato svelato e che saranno al centro di diverse anteprime per colmare l'attesa non breve. Dunque, mella già lunga lista dei SUV in arrivo per il 2022 ci aspettiamo di trovare anche qualche anticipazione del primo modello, in veste di concept car o di teaser completo.