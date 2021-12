La lista di novità Ferrari per il 2022 ha l'eco di un nome su tutti quanti e quel nome è Ferrari Purosangue: la risposta di Maranello al proliferare di SUV e crossover anche tra costruttori di supercar, che però dovrà mantenere una non facile fedeltà ai valori tradizionali del marchio, ci metterà di fronte soluzioni certamente insolite, iniziando dal design.

Per vedere la novità assoluta del nuovo anno dovremmo comunque aspettare, perché la presentazione è prevista nel secondo semestre. Nel frattempo, inizieranno le consegne di due pietre miliari: la 812 Competizione che pare essere l'ultima con il V12 aspirato, e della 296 GTB, la prima ibrida V6 della quale vedremo anche la variante scoperta.

Ecco dunque le novità Ferrari 2022:

Ferrari 296 GTB

La Ferrari 296 GTB è la seconda ibrida Ferrari dopo la SF90 Stradale, terza se consideriamo la LaFerrari dotata di HY-Kers, e segna il passaggio verso powertrain elettrificati composti da motori più "piccoli" anche se dalla potenza specifica molto elevata.

Ferrari 296 GTB Assetto Fiorano

Nel suo caso, un V6 di 3 litri sovralimentato da 663 CV combinato con un motore elettrico e una batteria ricaricabile alla spina che porta la potenza massima di sistema a 830 CV.

Le consegne della Ferrari 296 GTB inizieranno entro il primo trimestre con le versioni "base" destinate ai paesi con guida a sinistra, più avanti nel corso dell'anno arriveranno le Assetto Fiorano, alleggerite e rivisitate nell'aerodinamica.

Nome Ferrari 296 GTB Carrozzeria Berlinetta 2 posti Motore Benzina ibrido plug-in Data di arrivo Marzo 2022 Prezzi da 269.000 a 302.000 euro

Ferrari 296 GTS

Solitamente le varianti spider delle berlinette Ferrari a motore posteriore non si fanno aspettare più di un anno, quindi è plausibile che la 296 GTB con tetto a scomparsa debutti nel corso del 2022, probabilmente nella prima metà dell'anno visto che la seconda sarà focalizzata su Purosangue.

Ferrari 296 GTS

La formula, stando alle foto-spia catturate lo scorso autunno, dovrebbe rimanere quella di tutte le altre vetture aperte al momento in commercio, dunque confermare il tettuccio retrattile metallico delle ultime generazioni precedenti.

Nome Ferrari 296 GTS Carrozzeria Spider Motore Benzina ibrido plug-in Data di arrivo Aprile-maggio 2022 (presentazione) Prezzo da 310.000 euro circa (da confermare)

Ferrari 812 Competizione

Massima evoluzione della 812 Superfast, l'ultima della dinastia delle berlinette a motore anteriore, la Ferrari 812 Competizione è anche con tutta probabilità il modello con cui Maranello dirà addio al V12 aspirato. Disponibile nelle versioni Coupé e A come "Aperta", ha una potenza di 830 CV e profondi affinamenti alla carrozzeria e al telaio, incluso un dispositivo sterzante evoluto per le ruote posteriori di cui senz'altro sentiremo parlare ancora.

Ferrari 812 Competizione

I 999 esemplari previsti sono tutti già stati prenotati e saranno consegnati ai proprietari e collezionisti che hanno sborsato un minimo di mezzo milione di euro a partire dai primi mesi dell'anno nuovo.

Nome Ferrari 812 Competizione e Competizione A Carrozzeria Berlinetta e Coupé-Targa Motore benzina Datas di arrivo Febbraio 2022 Prezzi da 499.000 a 578.000 euro

Ferrari Purosangue

Tra le novità auto del 2022 più attese sarà senza alcun dubbio la Ferrari Purosangue, modello con cui Ferrari entrerà nel settore dei SUV/crossover ad alte prestazioni. A incuriosire è soprattutto il modo in cui la Casa di Maranello svilupperò la carrozzeria e il telaio, cercando di conciliare le performance che sono il suo marchio di fabbrica con un assetto più alto del solito, che dovrebbe essere regolabile su più livelli.

Ferrari Purosangue

Alcune foto dei prototipi sorpresi in prova sembrano suggerire una soluzione con mezze porte posteriori controvento (tipo Mazda RX-8), per non tradire la volontà del fondatore Enzo Ferrari di offrire ai clienti soltanto granturismo, dunque mai a 4 porte. Quanto alla meccanica, i prototipi si direbbero spinti dal powertrain ibrido della 296 GTB, anche se Ferrari sembra intenzionata a offrire, come ha fatto per la GTC4 Lusso, più di un'opzione.