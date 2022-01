Con la sportiva Z tenuta fuori dai mercati europei, le novità che Nissan ha in serbo per il 2022 si riducono, si fa per dire, a un trittico di SUV compatti che compongono però una panoramica piuttosto varia sotto l'aspetto dell'alimentazione, spaziando da motori a benzina all'elettrico puro fino all'originale ibrido in serie e-Power.

A partire da febbraio, infatti, Nissan ha in scaletta il lancio di Ariya, il primo elettrico di nuova generazione, seguito dalla versione top di Qashqai, quella appunto con l'attesissimo sistema ibrido e-Power, mentre verso metà anno arriverà anche in Europa il nuovo X-Trail di quarta generazione.

Ecco le novità Nissan per il 2022:

Nissan Qashqai e-Power

La novità maggiore nella gamma del nuovo Nissan Qashqai si fa attendere da quasi 2 anni rispetto a quando è stata annunciata: la motorizzazione e-Power arriverà infatti soltanto con l'estate a completare un listino che finora si è dovuto accontentare di proporre motori benzina mild hybrid da 140 e 158 CV.

Nissan e-POWER

Il sistema e-Power è un propulsore ibrido in serie che affida la trazione a un motore elettrico alimentato però tramite uno a benzina che fa da generatore, mentre la batteria di piccole dimensioni e non ricaricabile esternamente, immagazzina l'energia recuperata in frenata e la fornisce allo spunto o in accelerazione.

Nome Nissan Qashqai e-Power Carrozzeria SUV Motore Elettrico Data di arrivo Giugno 2022 Prezzi Da comunicare

Nissan X-Trail

Nissan ha presentato la quarta generazione di X-Trail lo scorso anno a Shanghai nella versione per il mercato cinese, annunciandone l'arrivo in Europa per quest'estate. Ha dimensioni analoghe al precedente, con lunghezza di 4,68 metri e passo di 2,70, ma uno stile più asciutto.

Nissan X-Trail, la versione per la Cina

Nissan non ha ancora comunicato dettagli sulle motorizzazioni, ma è logico pensare che la gamma iniziale ricalchi quella di Qashqai, con i due 1.3 turbo DiG-T da 140 CV e una volta disponibile, l'ibrido e-Power. Si tratta del secondo modello Nissan completamente nuovo nella lista dei SUV attesi nel corso del 2022.

Nome Nissan X-Trail Carrozzeria SUV Motori Benzina, elettrico con generatore a benzina Data di arrivo Agosto 2022 Prezzi Da comunicare

Nissan Ariya

Il lancio di Nissan Arya, primo SUV elettrico e primo modello a batteria di nuova generazione, sarebbe dovuto avvenire entro la fine del 2021, ma la crisi dei chip ha rallentato l'avvio della produzione facendolo slittare di qualche mese ed entrare nel calendario delle novità 2022.

Nissan Ariya

Ariya ha una lunghezza di 4,60 metri, un passo di 2,78 e uno spazio di carico variabile da 408 a 458 litri. La gamma si articola su 5 versioni, ottenute combinando batterie da 63 oppure 87 kWh con 1 o 2 motori e vari livelli di potenza, da 218 fino a 394 CV, e sistema di controllo avanzato della trazione 4e-Force per i modelli integrali a doppio motore.