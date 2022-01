Pur essendo stato il primo marchio al mondo ad aver elettrificato la quasi totalità della sua gamma, proponendo principalmente motorizzazioni full hybrid, Lexus prosegue a piccoli passi verso il passaggio completo all'elettrico. Per il 2022, il brand di lusso di Toyota ha infatti in programma un solo nuovo modello a batteria, che si affianca alla rinnovata NX ora anche plug-in, in arrivo sulle strade.

Le altre novità vanno in direzioni molto diverse: da un lato, l'aggiornamento della sportiva LC, tra le poche ad avere ancora in listino un motore a benzina non ibrido, dall'alto la possibile presentazione della nuova generazione di RX, il suv di taglia media.

Ecco le novità Lexus per il 2022

Lexus NX

Presentazione e lancio commerciale del SUV compatto Lexus NX sono avvenute nel 2021, con apertura dei preordini a settembre. Tuttavia, sul sito la Casa ha specificato che l'acquisto andava perfezionato entro dicembre con il contratto definitivo, dunque la consegna sarebbe avvenuta necessariamente nel nuovo anno.

Lexus NX 450h+ plug-in

La Lexus NX propone per primo la via di mezzo che mancava a Lexus, ovvero una motorizzazione ibrida plug-in, con batteria ricaricabile alla spina. Si chiama 450h+ Plug-In, e affianca la classica full hybrid 350h.

Nome Lexus NX Carrozzeria SUV Motori Benzina ibrido full hybrid e plug-in hybrid Data di arrivo Febbraio 2022 Prezzi Da 58.000 a 72.000 euro

Lexus RZ

L'alimentazione 100% elettrica in Casa Lexus è già arrivata da un paio d'anni con la variante 300e del SUV compatto UX, tuttavia la nuovo Lexus RZ in arrivo con la primavera, sarà il primo modello esclusivamente elettrico e nato su una nuova piattaforma dedicata, la E-TNGA di Toyota.

Lexus RZ Concept

Malgrado le misure simili e la trazione integrale a due motori, tuttavia, Lexus RZ non sarà un gemello di Toyota BZ4x, ma un modello sviluppato dando la priorità alle prestazioni. Oltre alle linee da SUV-Coup, offrirà infatti per primo il sistema di gestione della trazione 4Direc Control, e lo sterzo elettronico by wire per un feeling di guida superiore.

Nome Lexus RZ Carrozzeria SUV Motori Elettrici Data di arrivo Maggio 2022 Prezzi -

Lexus RX

Con 4 generazioni in 20 anni, la Lexus RX è ormai uno dei fiori all'occhiello della gamma Lexus, oltre ad essere stato il primo modello a offrire una motorizzazione ibrida. La quinta generazione, che promette di essere la terza voce Lexus nella lista dei SUV in arrivo nel 2022, proseguirà questo percorso evolutivo grazie a una nuova piattaforma e a un nuovo design.

2020 Lexus RX

Circa la meccanica, non sembra essere ancora il momento dell'elettrico: più probabile l'arrivo di una motorizzazione ibrida plug-in come quella appena lanciata su NX, che affianchi il classico full hybrid aggiornato. Le prime immagini ufficiali dovrebbero essere mostrate non più tardi del terzo trimestre.

Nome Lexus RX Carrozzeria SUV Motori Benzina full hybrid e plug-in hybrid (da confermare) Data di arrivo Autunno 2022 Prezzi -

Lexus LC 2022

Solo un aggiornamento per la sportiva Lexus LC, che si ripropone nelle versioni Coupé e Cabriolet 2022 con alcune migliorie, tra cui una diversa taratura delle sospensioni, uno spoiler in carbonio, nuove dotazioni e un inedito programma di personalizzazione.

Lexus LC Model Year 2022

Il catalogo Lexus Bespoke offe una maggior disponibilità opzioni, dal pacchetto Black più cerchi forgiati e nuovi rivestimenti per gli interni. Confermati i motori 5.0 V8 da 477 CV e 3.6 V6 Hybrid da 365 CV. Lexus LC è al momento l'unico modello non-SUV del marchio nel calendario delle novità 2022.