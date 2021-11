La Lexus LC si aggiorna per il 2022 con una lunga serie di piccoli interventi. Disponibile in versione Coupé e Cabrio, la LC Model Year 2022 è già ordinabile. E le novità partono proprio dal primo contatto in concessionaria. Le “nuove” LC, infatti, saranno le prime vetture ad essere completamente personalizzabili tramite il programma Lexus Bespoke.

Costruita su misura

Iniziando da quest’ultima novità, il Lexus Bespoke consente di sfogliare un ampio catalogo di personalizzazioni per colori, cerchi, spoiler, tetto e finiture esclusive. Contraddistinte dal badge interno sulla console centrale, queste versioni “prendono vita” nella fabbrica Lexus Motomachi (la stessa della supercar LFA) grazie agli artigiani “Takumi”.

Nell’allestimento Lexus Bespoke è presente anche il pacchetto esterno Black che consiste in una serie di dettagli neri per calandra e cornici dei fari. Nuovi anche i cerchi in lega Black forgiati da 21” e gli interni in pelle Black, Flare Red o Ocra che donano un tocco elegante e sportivo a coupé e cabrio.

Un’altra novità della Lexus LC MY 2022 è l’ala posteriore in fibra di carbonio. Sviluppata in collaborazione col pilota aeronautico Yoshihide Muroya, ha una forma ispirata alle ali degli aerei.

Sportiva e confortevole

Oltre alla forma, comunque, nella Lexus c’è anche tanta sostanza. Nella LC in versione 2022 sono state riviste le tarature delle sospensioni anteriori e posteriori. Secondo la Casa, questo intervento ha “migliorato la sensazioni di contatto su strada la linearità di risposta dello sterzo”.

Nell’abitacolo, la struttura del sedile è stata modificare per aumentare il comfort di guida, mentre la modalità di guida “Normal” è stata aggiornata per permettere un filtraggio superiore delle asperità della strada.

Due le motorizzazioni disponibili: la 5.0 V8 da 477 CV e la full hybrid da 359 CV con propulsore V6 da 3,5 litri.

Il prezzo di listino della Coupé (identico per le due motorizzazioni) è di 118.000 euro per l’allestimento Luxury e di 125.000 euro per la Bespoke. La Convertible, disponibile nella sola variante V8, parte da 130.000 euro per la Luxury e 133.000 euro per la Bespoke.