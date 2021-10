L'ultimo film della Marvel, "Eternals", arriverà nei cinema all'inizio del mese prossimo e a questo proposito gli Studios cinematografici hanno deciso di promuoverlo in maniera originale.

La società ha collaborato con Lexus per progettare dieci modelli a tema supereroi, ciascuno corrispondente a un nuovo personaggio presente in Eternals. Le pellicole che ricoprono le auto prendono ispirazione dal design dell'armatura, dall'iconografia e dai super poteri dei personaggi del film.

I 10 modelli scelti

La collaborazione include la maggior parte della gamma dell’azienda giapponese, anche se mancano all’appello alcuni modelli come la ES, la UX e la RX. Lexus non ha solamente rivestito le carrozzerie delle auto con pellicole dedicate, ma ciò che le distingue è la luce dorata che fuoriesce dalla griglia anteriore e dal sottoscocca, conferendo loro un aspetto quasi mistico.

I 10 modelli di auto, i supereroi corrispondenti e gli attori che li interpretano:

Ajak (Salma Hayek) – Lexus GX

Druig (Barry Keoghan) – Lexus GX

Gilgamesh (Don Lee) – Lexus LX

Ikaris (Richard Madden) – Lexus LS

Kingo (Kumail Nanjiani) – Lexus IS

Makkari (Lauren Ridloff) – Lexus RC F Track Edition

Phastos (Brian Tyree Henry) – Lexus LX

Sersi (Gemma Chan) – RC F

Sprite (Lia McHugh) – Lexus NX

Thena (Angelina Jolie) – Lexus LC 500

Non saranno presenti nel film

Secondo il vicepresidente del dipartimento marketing di Lexus, Vinay Shahani, “Proprio come ogni personaggio di Eternals ha uno stile e un insieme di capacità distinte, la stessa cosa vale anche per ogni auto a tema”.

In ogni caso gli spettatori non vedranno i supereroi alla guida di questi modelli all'interno del film, a differenza di quanto avvenuto con Audi nella saga di Iron Man, perché la collaborazione si limita alla presenza in eventi mediatici, tra cui la première sul tappeto rosso.

In occasione della promozione europea di Eternals la nuova Lexus NX è stata scelta come auto protagonista di uno spot, ambientato all'interno del film, nelle vesti di "action car", come ve ne avevamo parlato in un nostro articolo.

La pellicola, in arrivo nelle sale il 5 novembre, è diretta da Chloe Zhao e si svolge dopo le vicende del film Avengers Endgame. I protagonisti, gli Eterni, un'antica razza aliena che vive sulla Terra, si riuniranno per combattere contro i Deviants, uno dei più antichi nemici dell'umanità.