In attesa del reveal di quella che potrebbe essere l'erede della Lamborghini Countach, la progenitrice delle supercar moderne torna protagonista di una pellicola cinematografica. L'auto si vede infatti nel trailer di House of Gucci, film di Ridley Scott con Al Pacino, Salma Hayek, Lady Gaga, Jared Leto, Adam Driver e Jeremy Irons (tanto per citare gli attori principali). Una produzione al top che ricostruisce la storia della famiglia Gucci e di come è riuscita a creare il proprio impero nel mondo dell'alta moda.

Il breve video, pubblicato su YouTube dalla Metro-Goldwyn-Mayer, ha già raggiunto le 10 milioni di views. La sportiva "spaziale" della Casa di Sant'Agata Bolognese, che in questo 2021 festeggia 50 anni, arrivò nel 1971 in sostituzione della Lamborghini Miura, un altro mito straordinariamente affascinante. Aspettando di capire tutti i dettagli della prossima mossa del Toro, intanto, non stupisce il fiorire di iniziative volte a rendere omaggio al mezzo secolo di vita di un modello così famoso e riconoscibile.

Una 25° Anniversario

Nel video di anticipazione del film, in uscita nelle sale a novembre, si vede chiaramente una Lamborghini Countach 25° Anniversario. Prodotta tra il 1988 e il 1990 (festeggiava il quarto di secolo della Casa), l'auto nasceva sulla scia del prototipo “Evoluzione” del 1986, di cui riprendeva anche la caratteristica vernice grigio argento.

Questa Countach presentava numerosissime migliorie, tanto che ben 3.000 delle 8.000 componenti furono realizzate appositamente. Nuovo assetto, nuova aerodinamica, stesso motore V12 5.2 introdotto dalla Countach Quattrovalvole del 1985: aveva 455 CV di potenza, una coppia di 501 Nm e raggiungeva una velocità massima di 300 km/h. Fu prodotta in 658 esemplari prima di lasciare il posto alla Diablo.

La Countach e il cinema

Non è la prima volta che una Lamborghini Countach è utilizzata in un film. L’esemplare più famoso è sicuramente quello bianco guidato da Leonardo di Caprio in The Wolf of Wall Street. Ma l’auto di Sant’Agata Bolognese, che da sempre incarna il concetto stesso di supercar per look, impostazione e prestazioni, è comparsa sul grande e piccolo schermo in numerosissime altre occasioni: è stata protagonista di qualche inseguimento ad alto tasso adrenalinico nella celeberrima serie Miami Vice e ha anche ispirato numerose vetture sportive in altrettanto numerosi cartoni animati di varie epoche, che da quelle linee iconiche hanno tratto ispirazione.

Ora, come detto, la Countach sarà tra le protagoniste del nuovo film diretto da Ridley Scott e accompagnerà un cast stellare nella narrazione di come Guccio Gucci riuscì a costruire il proprio impero nel mondo dell'alta moda fondando l'omonimo marchio.

Tornando invece alla possibile erede della Countach, o al nuovo modello che in qualche modo ne celebrerà il compleanno, tante sono come abbiamo visto le indiscrezioni che circolano, ma la Casa ha deciso di tenere il massimo riserbo.