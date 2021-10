Un nuovo episodio della saga dedicata all’uomo pipistrello è in arrivo prossimamente al cinema. Il reboot del franchise si intitola “The Batman” e vedrà Bruce Wayne in azione per combattere la corruzione a Gotham City affrontando la minaccia dell'Enigmista, uno dei nemici storici del protagonista.

Ovviamente anche in questo caso sarà presente un veicolo speciale che accompagnerà le gesta del supereroe. Nell’ultimo trailer del film la nuova batmobile compare in alcune fotogrammi, mostrandosi per la prima volta nel suo aspetto definitivo.

Look da muscle car

Dopo averla vista in anteprima nel set Lego dedicato, il filmato offre un’idea più chiara dell’aspetto reale della nuova auto di Batman. Il look sembra quello di una Chevrolet Camaro in versione "allungata", ma sono evidenti i richiami al mondo delle muscle car a partire dai modelli degli Anni ’60 e ’70, fino ad arrivare a quelli più recenti come la Dodge Challenger e la Ford Mustang.

Sappiamo che il posteriore della nuova Batmobile ricorderà quello presente sull’auto del film del 1989, con il caratteristico "getto di fiamma" che fuoriesce dal postcombustore. La coda non ha l'aspetto retrò della parte anteriore, ma i designer sembra siano riusciti a combinare i diversi linguaggi di design per dare all'auto un aspetto generale omogeneo.

Ispirato a modelli reali

Il nuovo film di Batman avrà come protagonista l'attore Robert Pattinson nei panni del Cavaliere Oscuro. Originariamente previsto per l'uscita nel giugno di quest'anno, il lancio del film è stato ritardato a causa del coronavirus a marzo 2022. Il cast include anche Zoë Kravitz nel ruolo di Catwoman, Paul Dano nei panni dell'Enigmista e Colin Farrell nelle vesti del Pinguino.

Non è la prima volta che la batmobile prende chiara ispirazione a un modello di produzione reale. È il caso della Lincoln Futura, il prototipo realizzato nel 1955 dalla carrozzeria Ghia per Ford e utilizzato come auto dell'uomo-pipistrello nella serie tv degli Anni '60, la prima che presentava la spinta "a razzo" dal posteriore ripresa più volte nelle batmobili dei film successivi.