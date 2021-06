Nuovo Batman, nuova auto. L’alter ego di Bruce Wayne tornerà al cinema nel 2022 all’interno del film "The Flash" della DC Comics.

Non vedremo solo Ben Affleck, ma anche Michael Keaton, l’attore che ha interpretato Batman anche negli anni ’80. Oltre al nuovo volto dell’Uomo Pipistrello, in rete sono trapelate le immagini dell’auto che verrà utilizzata nel film: una Vision Mercedes-Maybach 6 Concept.

La supercar di Michael Keaton

Nelle foto “leakate” la scenografia è la Cattedrale di St. Paul a Londra che per l’occasione è stata utilizzata come tribunale durante il film. Di fronte alla Cattedrale è parcheggiata la Maybach, la cui capote (originariamente bianca) è stata sostituita da un hard-top nero.

Stando alle prime informazioni sul film, Keaton (e di conseguenza la Maybach) non sarà il principale Batman della storia, il quale continuerà ad essere interpretato da Ben Affleck. In ogni caso, Keaton apparirà alla guida della concept tedesca in alcuni momenti della pellicola.

La Cabrio che arriva dal futuro

La Vision 6 è stata presentata da Mercedes a Pebble Beach nel 2017 ed è lo studio di una cabriolet di lusso elettrica ad alte prestazioni. La sua linea s’ispira a quella degli yatch con un lunghissimo cofano e fiancate levigate. Lunga sei metri, monta ruote da 24” e ha interni da favola. Anche l’abitacolo, infatti, sembra derivato da uno yatch di lusso con pavimento in legno e rivestimenti in pelle bianca.

La strumentazione digitale comprende un display che si estende per tutta la plancia e che mostra le informazioni sul viaggio.

La Visione 6 è mossa da quattro motori elettrici (uno vicino ad ogni ruota) capaci di erogare complessivamente da 760 CV. Lo scatto 0-100 km/h stimato è di 4 secondi, mentre la velocità massima è limitata a 250 km/h. L’autonomia, invece, è di 500 km nel ciclo NEDC: anche per Batman si tratta di una percorrenza sufficiente ad assicurare i “cattivi” alla giustizia di Gotham City.

Prima di "The Flash", però, Batman tornerà sul grande schermo col primo film diretto da Matt Reeves e con la presenza di Robert Pattinson. Per l'ex attore di Twilight, è già pronta una nuova supercar.