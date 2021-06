Nel corso della saga cinematografica di 007 abbiamo visto passare tantissime auto. Naturalmente le più celebri rimangono le Aston Martin, a partire dalla mitica DB5 degli anni ’60 fino ad arrivare alle moderne Vanquish e Vantage.

E le auto dei “cattivi”? Nel film Spectre del 2015 uno degli inseguimenti più incredibili, girato sulle Alpi, vede protagonisti un aereo guidato da James Bond e alcune Land Rover Defender. Proprio uno dei sette esemplari dello speciale fuoristrada inglese è in vendita presso la concessionaria inglese Tom Hartley Jnr.

La Defender dei cattivi

Prodotto dalla Bowler secondo le specifiche della Sony Pictures la Defender della Spectre presenta enormi pneumatici Maxis Trepador da 37”, assieme a un nuovo kit di sospensioni da corsa realizzato da Bilstein. L'abitacolo si caratterizza per sedili sportivi Recaro con cinture di sicurezza a 4 punti e una speciale roll bar. In più, il motore 2.2 diesel è stato potenziato per passare da 120 a 185 CV.

Per i veri appassionati

Il modello è stato realizzato per essere una vera edizione speciale. All’interno, infatti, si trovano i vari badge “Spectre” che sottolineano l’esclusività dell’auto. La Defender in vendita è una delle poche sopravvissute alle riprese ed è offerta con tutta la documentazione del caso che ne attesta l’autenticità.

Inoltre, viene fornita con tanto di foto e targa utilizzata nel corso delle riprese. L’auto ha percorso appena 2500 km ed è offerta a 265 mila sterline (circa 310 mila euro al cambio attuale). La spesa è piuttosto impegnativa, quindi, e supera quella di una Lamborghini Urus. Ma chi è fan della saga di 007 è disposto probabilmente a fare questo sacrificio.