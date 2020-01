La Ford Mustang GT del 1968 del film Bullitt ha un nuovo proprietario. Non sappiamo il nome dell'acquirente, ma è certo che non ha badato a spese, pagando profumatamente il privilegio di poter possedere l'auto usata da Steve McQueen nell'iconico film del 1968.

Alla fine, la sportiva americana ha visto l'ultima offerta arrivare a ben 3,4 milioni di dollari. Si tratta ufficialmente della cifra più alta mai pagata per una Ford Mustang all'asta. Davvero niente male per un'auto che è stata originariamente acquistata per soli 3.500 dollari.

Quasi scomparsa

Per anni si è creduto che la macchina originale guidata da Steve McQueen nel film fosse andata persa. Incredibilmente, nel 2018, l'auto è riemersa appena in tempo per il 50° anniversario del film, quando Ford ha anche lanciato una nuova versione della Mustang Bullitt. La sua storia, sin dai tempi di Hollywood, è molto interessante, visto che tra l'altro è stata anche l'auto di servizio per l'autista dei genitori di Sean Kiernan, l'ex proprietario della Mustang.

Non è stata la prima volta

Proprio i Kiernan in numerose occasioni hanno ricevuto offerte di acquisto da McQueen in persona, rifiutandole ogni volta. Il contachilometri segnava 46.000 miglia quando l'auto è stata fermata nel 1981 ed è rimasta in garage fino a quando non è stata rinvenuta nel 2018. La sua apparizione ha sbalordito tutti e dopo il prezzo raggiunto durante l'asta è tornata a far sgranare gli occhi a tutti gli appassionati.

La vera domanda ora è cosa accadrà alla Bullitt con il suo nuovo proprietario. L'auto è già stata restaurata, anche se non è esattamente come quando McQueen la guidò sullo schermo. Secondo voi dovrebbe essere riportata alla sua gloria originale di Hollywood? Dovrebbe rimanere così com'è? Fatecelo sapere qui nei commenti.