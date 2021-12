La transizione all’elettrico è stata presa davvero sul serio da Toyota e Lexus. I due marchi hanno presentato in un colpo solo 15 concept pronte a debuttare entro il 2030. A queste se ne aggiungeranno altre 15 per completare una gamma 100% ad emissioni zero.

Una gamma ricca ed eterogenea, dove i SUV saranno protagonisti ma lasceranno spazio anche a modelli senza assetto rialzato, tra cui spicca l'erede a emissioni zero della Lexus LFA. Una supersportiva anticipata da una cattivissima concept accompagnata da altri prototipi, tra i quali nascosti c'erano anche 2 station wagon e una cabriolet.

Le “Shooting Brake” di lusso

Questi tre modelli (i cui nomi sono ancora un mistero) non erano presenti nello showroom che ha ospitato la conferenza stampa tenuta da Akio Toyoda e sono passati quindi inosservati. Le tre auto compaiono solo in poche foto e sono in primo piano rispetto ad altri sei modelli ancora oscurati, per un totale di 13 auto elettriche.

Le due station wagon sono sistemate alla sinistra dell'erede con batterie allo stato solido della Lexus LFA e sembrano avere un look simile tra di loro. L’esemplare più vicino alla super sportiva LFA si distingue per un’altezza da terra maggiore e per le protezioni dei passaruota, mentre l’altro ha un look più pulito ed è più “schiacciata” sull’asfalto.

La distinzione e le forme da Shooting Brake sembrano simili a quelle di Porsche Taycan e Taycan Cross Turismo. Tuttavia, è chiaro che i prezzi e le prestazioni saranno ben diverse.

Tanti concept, pochi dettagli

C’è poi una Lexus cabriolet con quattro posti a sedere. Questa potrebbe rappresentare l’erede elettrica della LC attualmente venduta con un 5.0 V8 a benzina e in versione full hybrid. Riguardo a motorizzazioni e specifiche tecniche, comunque, si naviga ancora nel buio.

L'hypercar Lexus

Toyota e Lexus hanno rivelato pochissimi dettagli sui modelli, anche perché alcuni potrebbero cambiare radicalmente o venire sostituiti prima del lancio sul mercato. Sembra comunque sicuro che vedremo una versione firmata Lexus della Toyota bZ4X, mentre l’hypercar avrà un’autonomia di 700 km ed equipaggerà batterie allo stato solido.

Per il resto, nei prossimi anni sentiremo sicuramente parlare di tanti dei modelli presentati.