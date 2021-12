L'elettrico puro giocherà un ruolo importante nel futuro di Toyota e Lexus, fresche protagoniste di una presentazione in grande stile che ha mostrato 16 dei 30 modelli a batterie in arrivo tra qui e il 2030. Una gamma completa dominata da SUV e crossover, ma che lascia spazio anche a modelli senza assetti rialzati, sfociando nel mondo delle super sportive.

Come più volte anticipato nel corso degli ultimi mesi infatti la Lexus LFA avrà un'erede, anticipata da una concept mostrata durante la conferenza stampa. Al suo fianco una più piccola sportiva marchiata Toyota, mentre per chi ha gusti più classici ci saranno 2 berline 3 volumi, una per ciascun brand. Ma guardiamo nel dettaglio come saranno le prossime auto elettriche Toyota e Lexus.

Lexus Electrified Sport

Di un'erede della Lexus LFA si parla da tempo, tra rumors e sogni a occhi aperti, ma di ufficiale non c'era mai stato nulla. Oggi il brand di lusso di Toyota ha tolto i veli alla concept che prenderà il posto della mitica sportiva mossa da un V10 di 4,8 litri da 560 CV, per ora conosciuta col nome provvisorio di Lexus Electrified Sport.

Le proporzioni sono quelle della celebre antenata, con un lungo muso e abitacolo spostato il più indietro possibile, linee ora tese ora morbide e nessuna vistosa appendice aerodinamica al posteriore. Di lei si sa poco, ma quello che è stato detto basta e avanza per capire che sarà davvero il non plus ultra della produzione elettrica Lexus: 0-100 in meno di 2" e batterie allo stato solido a garantire un'autonomia di 700 km.

Toyota Sports EV

In lei molti ci vedono l'erede spirituale, e a emissioni zero, della Toyota MR2, della quale proprio oggi una testata giapponese ha parlato circa l'arrivo di una nuova generazione (endotermica) sviluppata in collaborazione con Suzuki e Daihatsu. La Sports EV potrebbe quindi essere la sua variante a batterie, con carrozzeria targa e abitacolo per 2 persone.

Le specifiche tecniche sono ancora sconosciute, così come sconosciuta è la data di presentazione della versione di serie, ma le linee sono da sportiva vera e il logo GR appollaiato sullo splitter anteriore non lascia spazio a dubbi: non farà rumore, la le prestazioni ci saranno eccome.

Lexus Electrified Sedan

La Tesla Model 3 è l'auto elettrica più venduta al mondo. Una berlina di segmento D che ha conquistato il mercato e che in futuro avrà una rivale in più: la versione di serie della Lexus Electrified Sedan, berlina 4 porte con forme da coupé e quel giusto mix di linee sportive ed eleganti per conquistare differenti tipologie di automobilisti.

Anche in questo caso di dati tecnici non ne sono stati comunicati, ma potrebbe prendere il posto della IS (non più presente in Europa) in vista della completa elettrificazione di Lexus prevista per il 2030.

Toyota bZ SDN

Se per tutti i modelli qui sopra i nomi sono palesemente provvisori, quello della Toyota bZ SDN ("codice fiscale" di sedan) potrebbe anche essere definitivo, riprendendo l'impostazione inaugurata dalla bZ4x, il SUV elettrico basato sulla piattaforma e-TNGA mostrato qualche giorno fa all'evento Kenshiki, dove "bZ" sta a indicare la filosofia "Beyond Zero" delle 3 Ellissi.

Piattaforma che dovrebbe essere utilizzata anche dalla berlina elettrica giapponese, con misure simili a quelle della controparte Lexus e un listino prezzi inferiore.

Il lavoro emissioni zero

Da noi i pick-up sono veicoli di nicchia, ma in altri mercati - Stati Uniti in testa - rappresentano i modelli più amati del mercato. Logico quindi come dopo veri e propri miti statunitensi come Ford F-150, GMC Sierra e altri, diventati elettrici, anche Toyota guardi alle emissioni zero per i modelli con cassone. Un primo assaggio è dato dal Toyota Pickyp EV, sorta di controparte a batterie del Tundra.

Toyota Pickup EV Toyota Micro e Mid Box

E a proposito di mezzi commerciali, tra le tante novità elettriche Toyota e Lexus presentate durante l'evento sono stati mostrati anche i Toyota Micro e Mid Box, 2 furgoni leggeri di differenti misure e con forme futuristiche, pronti a servire flotte di veicoli commerciali in giro per le nostre città.