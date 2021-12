Non solo auto elettriche: nel giorno in cui Toyota ha mostrato al mondo di credere fortemente nell'auto elettrica tradizionale mostrando la propria strategia per il futuro, costellata da 30 nuovi modelli in arrivo entro il 2030, arrivano rumors sulla possibile rinascita di un modello storico per la Casa giapponese: la Toyota MR2.

A riportare la notizia è il sito giapponese Best Car Web, che parla di una collaborazione tra Toyota, Suzuki e Daihatsu per creare una piccola sportiva a motore centrale da lanciare entro il 2025. Attenzione però: i dettagli sono più che scarsi e di conferme ufficiali non c'è nemmeno l'ombra, la notizia è quindi da prendere con le molle.

Questione di sinergie

Il fatto che le 3 Case si trovino a collaborare non è certo una notizia dell'ultima ora: già dal 2019 infatti Toyota e Suzuki hanno stretto una partnership di sviluppo sfociata poi nella nascita delle Suzuki Across e Swace, SUV e station wagon ibridi nati sulla base rispettivamente di Toyota RAV4 e Corolla, e del Toyota Rumion, multispazio dedicato ai mercati asiatici basato sul Suzuki Ertiga. Ancora più stretto è il rapporto tra Toyota e Daihatsu, con quest'ultima di proprietà delle 3 ellissi.

Toyota MR2 Concept secondo Esa Mustonen

Un progetto congiunto quindi, per dividere i costi di un'auto che - sempre secondo i rumors - dovrebbe poggiare su una piattaforma completamente nuova. Piattaforma destinata a ospitare quindi un motore endotermico (forse elettrificato) in posizione centrale che quindi non avrà nulla in comune con quelle destinate alle future elettriche di Toyota.

Esagerata o classica?

Come detto all'inizio le indiscrezioni si fermano qui e non dicono nulla su quella che potrebbe essere l'anima della nuova Toyota MR2, della quale avevamo già parlato qualche tempo fa riportando voci che la vorrebbero con powertrain ibrido plug-in, a renderla ancora più potente, veloce e costosa della Supra.

Una terza sorella per la gamma sportiva di Toyota, a realizzare il desiderio del presidente Akio Toyoda di avere in gamma un tris di auto vecchia maniera. A ben pensare però un modello ancora più potente rispetto alla Supra non colmerebbe il gap tra quest'ultima e la GR86. La nuova MR2 potrebbe quindi essere una sportiva con 300 CV circa, aumentando considerevolmente le prestazioni rispetto alle antenate, oppure un modello molto più abbordabile con meno di 200 CV e un peso particolarmente contenuto. Non ci resta che aspettare eventuali conferme ufficiali.