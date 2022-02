Anche i marchi molto specializzati come Aston Martin, Lotus e Alpine, in questi anni sono impegnati in una doppia evoluzione: da una parte ampliare la loro gamma e presenza sul mercato per sfruttare meglio il fascino e la tradizione con una maggiore varietà di modelli, dall'altra affrontare la sfida dell'elettrificazione e della corsa alla sostenibilità.

La Casa di Gaydon per ora procede a piccoli passi in entrambe le direzioni: l'attacco al mercato si è concretizzato con il lancio del SUV DBX, che proprio in questo 2022 consoliderà la sua offerta con due interessanti novità: la versione di punta 707 appena presentata e quella ibrida in arrivo più avanti, che sarà anche il primo modello elettrificato.

Per quanto riguarda le sportive, a partire dal 2025 inizierà la loro conversione all'elettrico puro, ma nel frattempo ci sono ancora un po' di cartucce da sparare, cominciando dalla Vantage V12, anche in variante RS, che completerà l'elenco dei debutti previsti entro l'anno.

Ecco, dunque, il riepilogo delle novità Aston Martin 2022:

Aston Martin DBX707

Presentata ufficialmente il 1° febbraio, l'Aston Martin DBX707 è la versione top di gamma del SUV inglese, sviluppata con l'obiettivo di diventare la più potente in assoluto nella categoria dei luxury-SUV prodotti in serie. Per raggiungere lo scopo la Casa ha rimesso mano al potente V8 di 4 litri di origine Mercedes-AMG che equipaggia già DBX nella versione "standard" (con 550 CV), spingendolo come suggerisce la sigla, a quota 707 CV.

Aston Martin DBX707

La messa a punto comprende della DBX707 anche uno specifico settaggio dal cambio a 9 rapporti (sempre fornito dai partner tedeschi), della trasmissione e delle sospensioni. La velocità di punta è di 310 km/h, lo 0-100 ferma il cronometro a poco più di 3 secondi.

Nome Aston Martin DBX707 Carrozzeria SUV Motore Benzina Data di arrivo Primavera 2022 (prime consegne) Prezzo Da comunicare

Aston Martin DBX Hybrid

Aston Martin ha ben due voci nella lista dei nuovi SUV attesi nel 2022: oltre al modello top 707, infatti, sempre nel 2022, la DBX attende la prima versione elettrificata, che tuttavia non va intesa come una tappa di un passaggio graduale all'elettrico: l'ibrido di DBX non avrà infatti il ruolo di versione "base" e non sarà sviluppato col solo scopo di contenere le emissioni.

Aston Martin DBX, foto spia

Dovremmo infatti assistere al "trapianto" dello stesso powertrain elettrificato ad alte prestazioni che la stessa Mercedes, fornitrice dei motori di DBX, ha presentato sulla GT 63 S Performance da quasi 850 CV, e che presto offrirà anche sulla SL, dunque sempre il V8 di 4 litri accompagnato da un modulo elettrico con ricarica plug-in che alza l'asticella senza aumentare in modo proporzionale cilindrate e soprattutto, consumi.

Nome Aston Martin DBX Hybrid (da confermare) Carrozzeria SUV Motori Benzina ibrido plug-in Data di arrivo Autunno 2022 Prezzo -

Aston Martin Vantage V12 e V12 RS

La conferma dell'arrivo di un'edizione limitata "super" della 2 posti di Gaydon è arrivata alla fine del 2021, quando la Casa ha pubblicato su una delle sue pagine social un teaser che mostra il posteriore della nuova supercar con un vistoso alettone e contiene un estratto del sound allo scarico. In precedenza, diversi esemplari sorpresi in prova avevano confermato che la Casa fosse al lavoro su una nuova Vantage V12.

Aston Martin Vantage V12, le foto spia

Queste due varianti sono attese entrambe per la primavera: Il 5.2 biturbo dovrebbe avere una potenza intorno ai 600 CV, mentre per la RS è probabile che la Casa si spinga a lambire i 700 CV. Ne sapremo di più nei prossimi mesi.