Un ultimo colpo, o per meglio dire, un ultimo "shot" prima di abbracciare del tutto l'alimentazione a batteria, seguendo il piano di elettrificazione della Casa. Aston Martin l'aveva promesso: un'ultima serie limitata con il propulsore dodici cilindri a V, prima di guardare al proprio futuro. Niente supposizioni: ad avvalorare la questione, una clip teaser presente sulla pagina Instagram della Casa di Gaydon.

La didascalia del teaser social, d'altronde, parla chiaramente: "do not go gentle into that good night", con una frase d'effetto, sibillina, conclusiva: "Never leave quietly" (Mai lasciare in maniera placida) incorporato nel video. Insomma, una vera e propria dichiarazione d'intenti. Ad un primo sguardo a ben vedere, la nuova Vantage avrà un'ala posteriore decisamente prominente. Più che le immagini però, è l'udito in questo caso, il senso più stimolato.

Avrà la sigla RS

Secondo quanto riportato da alcune fonti, la V12 Vantage utilizzerà lo stesso "nick", la stessa sigla "RS" che venne utilizzata nel 2008. L'attesa ferve, e verosimilmente ci si attende da questa Aston una serie di aggiornamenti. Non si tratta di supposizioni, a ben vedere, considerando anche le foto spia del prototipo V12 Vantage che ha girato al Nurburgring.

Il motore V12 dovrebbe essere lo stesso che alimenta la Speedster, dunque l'unità biturbo da 5,2 litri. Sulla Speedster, quel motore V12 è in grado di erogare 690 CV di potenza massima e 753 Nm di coppia, con uno 0-100 km/h dichiarato in 3,4 secondi.

L'Aston Martin V12 Vantage RS debutterà all'inizio del prossimo anno. Sarà venduta in pochissime unità, con un prezzo che sarà - conseguentemente - ben più elevato dei 123mila euro per il model year 2022 con motore V8.