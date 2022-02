C'è una sola voce certa nel calendario novità di Mclaren del 2022, ma è una tappa importante per la factory britannica: si tratta della supercar ibrida Artura, primo modello plug-in con cui anche la Casa di Woking compie il primo passo verso l'elettrificazione.

Il lancio avrebbe dovuto essere celebrato nell'autunno scorso, ma la crisi dei chip ha penalizzato anche un costruttore dai volumi relativamente contenuti come McLaren, che ha dovuto posticipare l'avvio della produzione del nuovo modello.

Ecco quindi cosa ci riserva McLaren a livello di novità 2022:

McLaren Artura

La McLaren Artura è la rivale perfetta della Ferrari 296 GTB: berlinetta 2 posti con motore posteriore-centrale, abbina come la rossa un motore benzina V6 dall'elevata potenza specifica a un modulo ibrido con ricarica esterna e allo stesso modo punta su un delicato equilibrio tra potenza, peso ed efficienza aerodinamica.

Sfrutta la piattaforma MCLA o McLaren Carbon Lightweight Architecture, che consente di contenere il peso totale sotto i 1.400 kg grazie alla una monoscocca in fibra di carbonio e agli altri componenti in materiale leggero.

McLaren Artura

Il gruppo propulsore eroga in totale 680 CV, di cui 585 CV espressi dal motore v6 3.0 biturbo riconfigurato per ridurre l'ingombro, il peso e anche il baricentro spostando componenti come i turbocompressori più in basso. Gli altri 95 CV (70 kW) sono forniti dal motore elettrico alimentato da una batteria da 7,4 kWh che si ricarica in meno di 3 ore, posta dietro la cellula dell'abitacolo.

Il sistema ibrido dispone di vari programmi di funzionamento, da quello per la pista che sfrutta al massimo tutte le risorse a quelli per la marcia stradale e per il risparmio energetico. Questo fa della Artura la più efficiente McLaren mai costruita.