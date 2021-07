L'anno di nascita di una nuova stirpe di supercar ibride plug-in è proprio il 2021, con le appena svelate Ferrari 296 GTB e McLaren Artura. Entrambe le coupé biposto sono dotate di motore V6 biturbo di tre litri e motore elettrico che le permette di viaggiare per diversi chilometri a emissioni zero.

Una curiosa convergenza in fatto di meccanica, prestazioni e target di clienti rende davvero molto simili le due supercar plug-in hybrid, con l'italiana che stravince sul fronte della potenza (830 CV contro i 680 CV dell'inglese), ma risulta anche essere la più costosa (269.000 euro contro 231.000 euro).

Insomma, questo primo match Italia-Inghilterra sembra chiudersi col risultato di 1-0, una vittoria della Ferrari che va però analizzata nel dettaglio, visto che sotto alcuni aspetti la britannica si difende davvero molto bene.

Stile, dimensioni e pesi: una bella lotta

Prima di partire coi numeri, le potenze e le prestazioni, vogliamo fare un rapido raffronto di dimensioni e stile tra le due supercar ibride, entrambe lunghe quasi 4,5 metri e alte meno di 1,2 metri.

Le due coupé seguono scuole stilistiche diverse tra loro, con la Ferrari 296 GTB che abbraccia il principio dell'abitacolo "a visiera" che nasconde i montanti anteriori e rende massicci quelli posteriori, mentre la McLaren Artura resta legata allo stilema dell'arco del padiglione continuo e ricurvo dal cofano alla coda.

Da notare è poi l'assoluta volontà delle due supercar di nascondere sapientemente le loro raffinatezze aerodinamiche, rinunciando a spoiler e alettoni separati dal resto della carrozzeria.

Ferrari 296 GTB McLaren Artura Lunghezza 4,56 m 4,53 m Larghezza 1,95 m 1,97 m Altezza 1,18 m 1,19 Passo 2,60 m 2,64 m Pneumatici 245/35 ZR20

305/35 ZR20 235/35 ZR19

295/35 R20 Peso a secco 1.470 kg 1.395 kg Rapporto peso/potenza 1,77 kg/CV 2,04 kg/CV

Alle quattro ruote da 20" della Ferrari rispondono i cerchi da 19" anteriori e da 20" posteriori della McLaren. Anche a livello di peso le due coupé sono molto vicine alle 1,4 tonnellate, con l'inglese che pare avere un piccolo vantaggio nel peso a secco.

Nel rapporto peso/potenza, quello che ci dice quanti chilogrammi deve portarsi dietro ogni cavallo vapore, vediamo che la Ferrari è nettamente prima con i suoi 1,77 kg/CV.

Motorizzazioni gemelle, ma la Ferrari è più potente

Se parliamo di motorizzazioni, la Ferrari 296 GTB e la McLaren Artura sono praticamente gemelle, visto che entrambe montano in posizione centrale un V6 biturbo di circa tre litri accoppiato a un motore elettrico nel cambio automatico a doppia frizione. La trazione è posteriore e tutte e due possono percorrere tra 25 e 30 km in modalità elettrica al 100%.

Dove prevale nettamente la Ferrari è nella potenza complessiva del powertrain ibrido che somma i 663 CV del V6 ai 195 CV dell'elettrico per toccare gli 830 CV. La McLaren riesce invece a raggiungere i 680 CV sommando i 585 CV del V6 ai 95 CV dell'elettromotore.

Ferrari 296 GTB McLaren Artura Motore 3.0 V6 Biturbo + elettrico

(longitudinale centrale-posteriore) 3.0 V6 Biturbo + elettrico

(longitudinale centrale) Cilindrata 2.992 cc 2.993 cc Configurazione cilindri V6 120° V6 120° Potenza 830 CV a 8.000 giri/min 680 CV a 7.500 giri/min Coppia 740 Nm a 6.250 giri/min 720 Nm a 2.250–7.000 giri/min Cambio Automatico doppia frizione 8 marce Automatico doppia frizione 8 marce Trazione Posteriore Posteriore

La parte elettrica della 296 GTB è quindi più potente rispetto a quella dell'Artura e offre un boost maggiore al motore termico, anche a livello di coppia. La capacità della batteria, l'autonomia elettrica e la velocità massima a zero emissioni sono praticamente uguali tra le due sfidanti.

Ferrari 296 GTB McLaren Artura Potenza motore elettrico 167 CV 95 CV Coppia motore elettrico 315 Nm 225 Nm Capacità batteria 7,45 kWh 7,4 kWh (netti) Autonomia elettrica 25 km 30 km Velocità massima elettrica 135 km/h 130 km/h

Velocità e scatto quasi alla pari

Agli "oltre 330 km/h" della Ferrari 296 GTB si contrappongono i 330 km/h limitati elettronicamente della McLaren Artura che anche nello scatto da 0 a 100 km/h è battuta solo di un soffio: 3,0 secondi contro i 2,9 secondi dell'italiana.

La maggiore potenza della Ferrari si fa valere anche nell'accelerazione da 0 a 200 km/h in cui impiega quasi un secondo in meno della McLaren. L'impianto frenante dell'italiana, del tipo carboceramico come per l'inglese, permette poi di fermare la vettura in uno spazio minore a 200 km/h.

Ferrari 296 GTB McLaren Artura Velocità massima >330 km/h 330 km/h (limitata elettronicamente) Accelerazione 0-100 km/h 2,9 secondi 3,0 secondi Accelerazione 0-200 km/h 7,3 secondi 8,3 secondi Spazio di frenata 200-0 km/h 107 m 126 m

L'Artura costa un po' meno

Eccoci infine al capitolo prezzi che vede prevalere la McLaren Artura con il suo listino base italiano di 231.000 euro. La Ferrari 296 GTB ha invece un prezzo base di 269.000 euro che corrisponde a un 15% in più rispetto all'inglese.

Per avere invece l'ancora più estrema e alleggerita Ferrari 296 GTB Assetto Fiorano servono come minimo 302.000 euro.