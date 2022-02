La svolta elettrica sarà per smart l'occasione per iniziare una nuova vita, passata fino a ora con modelli prettamente cittadini mai più lunghi di 3,5 metri. Un passo storico per il marchio "urbano" dell'ex-Gruppo Daimler, oggi prossimo a ribattezzarsi Mercedes-Benz AG dopo la separazione dalla divisione trucks.

Chiave della svolta il nuovo SUV che nasce in Cina, nello stabilimento di Ningbo, grazie a una collaborazione paritaria con i partner di Geely che dovrebbe dare il via alla creazione di una gamma modelli più ampia, comprendente proposte non soltanto rivolte all'ambito cittadino, ma sempre elettrica.

Le novità smart per il 2022 comprenderanno quindi un solo modello, ma talmente importante da meritarsi l'intero palcoscenico.

smart SUV

Non è ancora noto nemmeno il nome del primo SUV smart, presentato in veste di concept car al Salone di Monaco lo scorso settembre, ma le caratteristiche di base sono più o meno definite: se manterrà le dimensioni anticipate dal prototipo, si tratterà di un SUV elettrico lungo intorno ai 4,3 metri e largo addirittura 1,9 con 4 porte (magari non "ad armadio") mentre circa l'abitabilità, la Casa ha già dichiarato che sarà per 5 passeggeri.

smart concept#1

Per la prima volta avremo quindi un modello con una lunghezza maggiore di 3,5 metri, che affiancherà la tradizionale EQ fortwo prendendo il posto della forfour, tolta di produzione da poco. Le misure abbondanti, decisamente più da modello compatto che da B-SUV, e il passo di 2,75 metri, dovrebbero essere garanzia di ampio spazio per la batteria e quindi un'autonomia tutt'altro che limitata all'utilizzo urbano.

In aggiunta, il prototipo della concept #1 mostrava anche una nuova interfaccia con schermo da 12,8" e un assistente vocale evoluto basato su un avanzato sistema di intelligenza artificiale. Il nuovo SUV, il cui debutto dovrebbe avvenire subito dopo l'estate, permette dunque a smart di entrare sia nel calendario delle novità 2022 sia in quello dei SUV in arrivo nel nuovo anno.