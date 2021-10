La gamma della Cupra Formentor si amplia ancora una volta e accoglie a listino la versione VZ5, la più potente grazie al motore 5 cilindri di 2,5 litri - lo stesso dell'Audi RS 3 - da 390 CV. Il SUV coupé diventa così la punta di diamante del brand sportivo spagnolo, avvicinandosi a competitor del calibro di Mercedes GLA 45 AMG ed Audi RS Q3.

Prodotta in tiratura limitata di 7.000 unità la Cupra Formentor VZ5 è disponibile in un unico allestimento con prezzo fissato a 62.350 euro e una dotazione di serie particolarmente ricca, derivata dalla versione VZ disponibile con le altre motorizzazioni.

Cosa c'è di serie

La Cupra Formento VZ5 di serie monta cerchi da 20" con disegno specifico, impianto frenante Akebono con pinze anteriore a 6 pistoncini e dischi da 375 mm, 4 terminali di scarico, carrozzeria con tinta metallizzata Nero Midnight, estrattore posteriore, spoiler laterali e paraurti anteriore in fibra di carbonio.

Gli interni della Formentor VZ5, come la versione VZ, sono caratterizzati dalla presenza del monitor touch centrale da 12", strumentazione digitale da 10,25", sedili e volante sportivi, pedaliera in alluminio e antifurto volumetrico. Un pacchetto completo integrabile con la possibilità di scegliere tra sedili sportivi avvolgenti in pelle con regolazione elettrica del sedile conducente (al prezzo di 1.425 euro) o sedili sportivi avvolgenti firmait Sabelt (2.630 euro).

Dal punto di vista della tecnologia, oltre ai vari assistenti alla guida di Livello 2 ci sono il convertitore di coppia "Torque Splitter" con modalità drift, telecamera a 360° e portellone ad azionamento elettrico.

Cupra Formentor VZ5, gli interni

Oltre i limiti

Ciò che caratterizza maggiormente la Cupra Formentor VZ5 è però naturalmente il 2.5 5 cilindri firmato Audi, con 390 CV e e 480 Nm di coppia per 250 km/h di velocità massima e 0-100 copertin in appena 4,2", accoppiato alla trazione integrale e al cambio DSG doppia frizione 7 rapporti.