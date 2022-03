In un 2021 che ha visto molte Case ridurre il numero di auto vendute, Seat va in controtendenza con le immatricolazioni passate dalle 427.000 del 2020 alle 471.000 dello scorso anno, pari a un + 10%. Una buona notizia per un 2021 "che non ci aspettavamo" per citare Wayne Griffiths, presidente di Seat, intervenuto in occasione della presentazione dei risultati finanziari della Casa spagnola.

Quello concluso è stato infatti un anno pieno di sfide e difficoltà, portate dalla coda lunga del Covid e dalla crisi dei chip, a minare le fondamenta del piano industriale e tagliare la produzione di auto del 25% rispetto a quanto preventivato.

Su il fatturato

Proprio l'aumento delle vendite ha permesso di aumentare il fatturato, a 9,25 miliardi di euro (+5,4% rispetto al 2020), con Cupra sugli scudi e capace di triplicare le vendite, grazie sopratutto al successo della Formentor, portandosi a 80.000 unità nel corso del 2021, rappresentando ora il 25% delle immatricolazioni Seat, con il brand Seat a 391.000 unità, il 2% in meno rispetto al 2020. Ancora una volta colpa della crisi dei chip, con la produzione che non è riuscita a sostenere la forte domanda.

L'aumento delle vendite è stato reso possibile anche da un'offerta di modelli completamente rinnovati e da un'elettrificazione sempre più presente in gamma: i modelli ibridi ed elettrici hanno quadruplicato le consegne, passate da 15.000 a 61.000 unità. Elettrificazione sempre più al centro e che vedrà arrivare, nel 2024, un nuovo SUV firmato Cupra mosso da motorizzazioni mild hybrid e plug-in, con quest'ultima versione in grado di percorrere fino a 100 km in modalità 100% elettrica.

Un modello inedito, dedicato esclusivamente al brand sportivo, anticipato da un breve video teaser pubblicato sui profili social Cupra, al quale seguirà - nel 2025 - la versione di serie della Tavascan, il SUV 100% elettrico anticipato nel 2019 da una concept.

Guardando ai risultati finanziari, il risultato operativo è stato in negativo a -371 milioni di euro (comunque migliore rispetto al 2020, chiuso a -418 milioni di euro). Aumentano invece i ricavi medi per ciascuna auto venduta: +480 euro, per un totale di 16.850 euro.

Il futuro elettrico

Un 2021 altalenante che ha visto un investimento di 900 milioni di euro in ricerca e sviluppo, per continuare le innovazioni tecniche Seat e Cupra per il futuro. Un futuro che sarà sempre più elettrico e, in quest'ottica, è importante l'annuncio della costruzione di una gigafactory alle porte di Valencia, una delle 6 che il Gruppo Volkswagen farà sorgere in Europa nei prossimi anni.

Permetterà di creare 3.000 posti di lavoro e farà parte del maxi investimento di 7 miliari di euro per "elettrificare la Spagna".