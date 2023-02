Non c’è obbligo di permuta o rottamazione per accedere all’offerta di febbraio sulla Seat Tarraco: vediamo l’esempio su un modello con motore a benzina, la 1.5 EcoTSI da 150 CV, in allestimento Style.

Lo sconto iniziale ammonta a quasi 4.000 euro, passando da 33.700 a 29.719,39 euro, escluse IPT e PFU. Con il finanziamento, l’anticipo è di 6.900 euro, mentre le rate mensili sono 35 da 379 euro (TAN 8,59%, TAEG 9,97%).

Al termine c'è la maxi rata, che è anche valore futuro garantito, pari a 14.824,63 euro; si pagano 0,07 euro al chilometro in caso di superamento dei previsti 60.000 km, se si prevede di restituire l’auto. Le altre opzioni sono la sostituzione, oppure il riscatto.

In queste offerte c’è sempre l’aggiunta di qualche servizio: in questo caso, nell’importo è compresa una garanzia per un totale di 4 anni, o 40.000 chilometri complessivi.

Vantaggi

Il primo vantaggio è la possibilità di accedere all’offerta di Seat senza bisogno di un usato in permuta o da rottamare. Lo sconto iniziale per questa Tarraco si avvicina ai 4.000 euro, mentre la rata è contenuta in 379 euro, e comprende una garanzia che va oltre il periodo di pagamento delle mini rate.

Svantaggi

Una nota negativa sui tassi, che sono più alti della media, considerando esempi simili nel mese di febbraio.

In sintesi