Per il mese di aprile Seat promuove la maggior parte dei propri modelli, ed è interessante osservare la proposta sulla SUV da famiglia Tarraco, disponibile con il finanziamento Senza Pensieri: anche in assenza degli incentivi statali, il listino scontato può partire da 28.750 euro per la versione 1.5 EcoTSI da 150 CV in allestimento Style.

Con il versamento di un anticipo di 6.479,43 euro, si pagano 35 rate mensili da 309 euro (TAN 4,69%, TAEG 5,68%); al termine, la rata finale è pari a 14.362,73 euro, per un massimo di 60.000 km e 0,07 euro per ogni chilometro percorso in più.

In questo esempio, è compresa nei costi anche l’estensione di garanzia per un totale di 4 anni o 40.000 km.

Vantaggi

Seat non richiede permuta o rottamazione obbligatorie; pertanto, l’anticipo della Tarraco può essere sostituito da un usato con un certo valore. Interessante l’estensione della garanzia, mentre le spese di incasso mensili sono tra le più basse di questo periodo.

Svantaggi

Per il calcolo effettivo dei costi occorre aggiungere gli oneri finanziari e le eventuali dotazioni in più sui modelli disponibili, anche se la versione Style comprende già accessori di pregio.

In sintesi