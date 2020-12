Dopo aver debuttato online ormai più di un anno fa la Seat Tarraco e-Hybrid, versione ibrida plug-in del SUV spagnolo, inizia la sua produzione andando così a rimpolpare l'offerta di modelli a batterie della Casa, che già conta sulla Leon e-Hybrid e sulla Mii Electric.

Lo schema meccanico è quello ormai collaudato e utilizzato su altre plug-in del Gruppo Volkswagen, formato dal 1.4 benzina da 150 CV e da un elettrico da 115 CV, per un totale di 245 CV e 400 Nm di coppia, uniti alla sola trazione anteriore.

La più potente

Dati che rendono la Seat Tarraco e-Hybrid la più potente della gamma, e capace di toccare i 205 km/h di velocità massima, ma che la costringono a rinunciare alla terza fila di sedili per via della presenza del pacco batterie da 12,8 kWh.

Una rinuncia che porta però in dote la possibilità di percorrere fino a 49 km in modalità 100% elettrica, senza superare i 140 km/h, per un valore medio di CO2 emessa compreso tra 37 e 46,4 g/km, buono per usufruire degli incentivi statali.

Sempre secondo i dati ufficiali per la ricarica completa ci vogliono 3 ore e mezza attaccando la Tarraco e-Hybrid a una wallbox da 3,6 kW, mentre con una classica linea da 2,3 kW il tempo richiesto è di poco inferiore alle 5 ore.

Modalità di guida

Come la gran parte delle auto ibride plug-in in commercio anche la Seat Tarraco e-Hybrid dispone di differenti modalità di guida, denomicate e-Mode, Automatic Hybrid e Manual Hybrid),

per favorire la la marcia esclusivamente elettrica o utilizzando entrambi i motori, a seconda delle situazioni e delle necessità.

C'è poi la possibilità di "spremere" al massimo il sistema ibrido agendo sul pulsante s-Boost, che sfrutta in pieno la potenza combinata del 1.4 turbo benzina e dell'elettrico.

In arrivo nel corso del primo trimestre del 2021 la Seat Tarraco e-Hybrid sarà disponibile negli allestimenti FR ed Xcellence, con prezzi ancora da definire.