Quale modo migliore di festeggiare il terzo compleanno di Cupra, se non con una nuova edizione iper performate di Formentor. Il SUV "barra" Crossover "barra" due volumi della casa spagnola è infatti equipaggiato con il celebre cinque cilindri sovralimentato da 2,5 litri.

Lo stesso presente sull'attuale Audi RS 3 per intenderci. Una scelta che certifica nuovamente l'indole sportiva del marchio, grazie soprattutto ai 390 CV di questa nuova versione denominata Formentor VZ5.

Si sale a quota 5

Il cuore di questa evoluzione prestazionale di Formentor sta tutta (o quasi) nell'unità turbo benzina. Il 2.5 TFSI eroga su questa edizione di Cupra 390 CV e 480 Nm di coppia motrice. Numeri che tradotti in performance corrispondono ad una velocità massima di 250 km/h (autolimitata) e ad uno scatto da 0 a 100 km/h di 4,2 secondi.

Fotogallery: Cupra Formentor VZ5

24 Foto

Per contenere la potenziale esuberanza della vettura la trazione integrale 4Drive è ovviamente di serie così come il cambio DSG a 7 rapporti. Componenti peraltro già parte del corredo standard della versione equipaggiata di motore da due litri e 310 CV.

L'assetto della Formentor VZ5 è stato ribassato di 10 mm e può contare sulla presenza di sospensioni a controllo elettronico, che possono vantare un ventaglio di 15 differenti regolazioni. Ad alimentare la "quota" sportiva ci pensano poi le pinze freno a sei pistoncini Akebono sull'assale anteriore, e i cerchi in lega da 20 pollici specifici per la VZ5.

Non cambia, si distingue

La vettura arriverà nell'ultimo trimestre del 2021, pertanto non sono stati ancora comunicati i prezzi. A fare la differenza rispetto alle "altre" Formentor sono i dettagli. Sulla VZ5 sono i quattro terminali di scarico posteriori con finiture in rame a marcare le differenze. Così come il colore Taiga Grey, esclusivo per questa edizione limitata di Formentor (7.000 unità). Tonalità che andrà ad affiancare il Nero Midnight, il Grigio Magnetico opaco e il Petrol Blue Opaco.

A bordo invece sono presenti dettagli in alluminio spazzolato, ma soprattutto i sedili sportivi denominati CUPBucket, disponibili in pelle color Petrol Blue o nera. In abbinamento alla colorazione esterna Taiga Grey seguiranno delle finiture interne dedicate.