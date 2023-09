VinFast è pronta a sbarcare in Europa nei prossimi mesi. Secondo quanto riferito alla Reuters, il Costruttore vietnamita di crossover elettrici prevede di portare nel Vecchio Continente 3.000 esemplari di VF8 destinati a Francia (dove sarà venduta a circa 51.000 euro), Germania e Paesi Bassi.

Se questi numeri dovessero essere confermati, l'Europa diventerebbe il secondo mercato di riferimento per la Casa asiatica (il primo, ovviamente, è il mercato domestico in Vietnam) in tutto il mondo. Il terzo, invece, sarebbe rappresentato dagli Stati Uniti con 2.100 consegne già avvenute negli scorsi mesi.

L'Europa nel mirino

Nello specifico, Le Thi Thu Thuy, amministratore delegato di VinFast, ha aggiunto che le altre VF6, VF7 e VF9 saranno lanciate in Europa entro la fine del 2024.

L'espansione di VinFast in Europa fa parte di un piano globale che prevede la costruzione di nuovi stabilimenti negli Stati Uniti e in Indonesia e che punta anche a India, Medio Oriente, Africa e America Latina.

VinFast VF8, la prova su strada di Motor1.com USA

Poco prima del suo debutto al Nasdaq in agosto, il marchio ha intensificato le consegne nel secondo trimestre, con un numero totale di 11.315 veicoli elettrici immatricolati a fine giugno, in gran parte per il mercato interno.

Esordio in salita

C'è da dire però che VinFast non se la passa benissimo. Stando a quanto riportato dalla Reuters, il fatturato del primo trimestre di VinFast è sceso del 49% rispetto all'anno precedente, con la Casa che ha registrato una perdita netta di 598 milioni di dollari (circa 550 milioni di euro). L'azienda prevede di annunciare i risultati del secondo trimestre giovedì.

VinFast VF8, gli interni

Tra l'altro, le prime esperienze alla guida della VF8 sono state tutt'altro che positive. Se si fa eccezione per l'estetica personale firmata da Pininfarina, per il resto la VinFast è stata bocciata sul fronte della qualità degli interni, dei bug dell'elettronica e sulla guida, dove tanti tester hanno sottolineato l'eccessivo rollio.

Per contro, il brand ha lanciato negli Stati Uniti una speciale campagna promozionale che prevede una garanzia di 10 anni/km illimitati sulla batteria.