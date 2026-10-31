Toyota Yaris Cross, i prezzi e gli allestimenti

La Toyota Yaris Cross si è rinnovata con un restyling che ha riguardato soprattutto sul frontale, la dotazione tecnologica e la struttura della gamma.

Per il mercato italiano cambia anche la denominazione degli allestimenti: al posto delle precedenti versioni arrivano Yaris Cross, Icon, Premium e GR Sport, in linea con la nuova strategia commerciale Toyota.

La gamma è inoltre semplificata dal punto di vista meccanico: la nuova Yaris Cross è disponibile esclusivamente col 1.5 full hybrid da 130 CV, con trazione anteriore oppure integrale intelligente AWD-i. Scopriamo meglio, quindi, la nuova gamma del crossover giapponese.

Toyota Yaris Cross, gli allestimenti

Come detto, sono quattro gli allestimenti che compongono la gamma della Yaris Cross.

Toyota Yaris Cross

La versione d'accesso si chiama semplicemente Yaris Cross e rappresenta il nuovo punto di ingresso della gamma. Di serie sono previsti i cerchi in lega da 16", i fari a LED, gli specchietti retrovisori elettricamente regolabili, riscaldabili e ripiegabili automaticamente e il pacchetto di sicurezza Toyota Safety Sense.

La dotazione comprende anche il Toyota Smart Connect con display touchscreen da 9", navigazione cloud, riconoscimento vocale e integrazione wireless con Apple CarPlay e Android Auto. Sono inoltre presenti il cruise control adattivo intelligente e la telecamera posteriore per le manovre di parcheggio.

Toyota Yaris Cross (2026), gli interni Foto di: Toyota

Toyota Yaris Cross Icon

La Icon rappresenta il cuore della gamma e introduce una dotazione più ricca. I cerchi diventano da 17", mentre nell'abitacolo arrivano l'illuminazione ambientale, la ricarica wireless per lo smartphone e sedili anteriori dalla forma più avvolgente e sportiva. Sono inoltre previsti i sensori di parcheggio intelligenti anticollisione ICS.

Sulla Icon FWD è possibile scegliere anche una configurazione con cerchi da 16", con la possibilità di abbinarli al Comfort Pack.

Toyota Yaris Cross Premium

Il livello Premium porta ulteriormente verso l'alto la dotazione. I cerchi sono da 18" e debutta il rivestimento Sakura Touch, un materiale sviluppato da Toyota con componenti di origine vegetale e materiali riciclati. Gli interni ricevono inoltre una nuova finitura in similpelle con contrasti cromatici.

Toyota Yaris Cross GR Sport (2026) Foto di: Toyota

Toyota Yaris Cross GR Sport

Al vertice si trova la GR Sport - disponibile unicamente con la trazione anteriore -, caratterizzata da un'impostazione più sportiva, sia nell'estetica sia nella configurazione dell'abitacolo. È la versione pensata per chi vuole una Yaris Cross con un'immagine più dinamica e dettagli specifici del reparto sportivo Toyota.

Toyota Yaris Cross, i motori

La gamma 2026 è stata semplificata: non ci sono più diverse potenze ibride, perché tutte le Yaris Cross italiane utilizzano il sistema Hybrid 130.

Il powertrain combina il motore benzina 1.5 tre cilindri con la parte elettrica e raggiunge una potenza complessiva di 130 CV. La versione FWD utilizza la trazione anteriore, mentre sulle Icon e Premium AWD-i è disponibile la trazione integrale intelligente, realizzata attraverso un secondo motore elettrico sull'asse posteriore.

Toyota Yaris Cross, i prezzi

Versione Motore e trazione Prezzo Toyota Yaris Cross 1.5 130 CV, anteriore 29.600 euro Toyota Yaris Cross Icon 1.5 130 CV, anteriore 32.500 euro Toyota Yaris Cross Icon 1.5 130 CV, integrale 35.000 euro Toyota Yaris Cross Premium 1.5 130 CV, anteriore 35.450 euro Toyota Yaris Cross Premium 1.5 130 CV, integrale 37.950 euro Toyota Yaris Cross GR Sport 1.5 130 CV, anteriore 36.750 euro

Toyota Yaris Cross, le concorrenti

La Yaris Cross è uno dei modelli più venduti tra i B-SUV, dove incontra numerose alternative europee, coreane e giapponesi.

Tra le principali c'è la Renault Captur, disponibile con motori benzina, GPL e full hybrid e con un abitacolo particolarmente versatile. C'è poi la BYD Atto 2 DM-i, ibrida plug-in compatta, le cui vendite stanno crescendo costantemente negli ultimi mesi. Infine, si possono considerare anche la Ford Puma e la Volkswagen T-Cross, anch'esse molto apprezzate sul nostro mercato.

Modello Dimensioni Prezzo BYD Atto 2 DM-i 4,33 m 27.600 euro Ford Puma 4,19 m 28.250 euro Renault Captur 4,24 m 24.550 euro Volkswagen T-Cross 4,13 m 25.550 euro

Fotogallery: Toyota Yaris Cross (2026)