Le 15 migliori auto apparse nei film

Amiamo le auto e il cinema, soprattutto quando i due mondi si incontrano sul grande schermo. E quale modo migliore per celebrare questo legame se non con una classifica delle migliori auto cinematografiche di tutti i tempi?

Mettere tutti d'accordo è praticamente impossibile, ma alcuni modelli sono entrati nell'immaginario collettivo grazie alle loro apparizioni sul grande schermo. La selezione spazia da una berlina sportiva tedesca a un'auto guidata da un fantasma, fino a una vettura capace di viaggiare nel tempo. Non mancano nemmeno diverse Ford Mustang, protagoniste di alcuni dei film più celebri.

Ma basta parlare: è il momento di scoprire quali auto si sono guadagnate un posto in classifica.

15. Audi S8 — Ronin

Se per una fuga serve una berlina tedesca ad alte prestazioni, magari con tanto di protossido d’azoto abbinato al già grintoso V8 da 4.2 litri, l’Audi S8 è la scelta giusta. Il film Ronin del 1998 le ha regalato una vetrina d’eccezione, mostrando tutto il potenziale della prima generazione della sportiva di Ingolstadt.

Al volante c’è Larry, interpretato da Skipp Sudduth, che nelle spettacolari sequenze d’inseguimento dimostra come la grande berlina tedesca possa tenere testa a una BMW Serie 5 E34 e a una potente Mercedes-Benz 450 SEL.

14. Ford Mustang Shelby GT500 — Fuori in 60 secondi

Nel film originale "Fuori in 60 secondi" del 1974 la protagonista era una Mustang del 1971, ma è stata la fastback del 1967, protagonista del remake del 2000, a conquistare il pubblico. La vettura argentata, ribattezzata "Eleanor", è l'auto dei sogni di Memphis Raines, interpretato da Nicolas Cage, e basta vederla per capire il perché.

A darle la sua inconfondibile carrozzeria fu il celebre designer e preparatore Chip Foose, contribuendo a trasformarla in una delle auto cinematografiche più iconiche di sempre. Nel corso degli anni, alcune controversie legali sui diritti e sulle licenze legati a Eleanor hanno fatto discutere gli appassionati, ma non ne hanno cancellato il fascino.

Del resto, è difficile dimenticare la prima volta che Memphis preme il pulsante con la scritta "Go Baby, Go" e si prepara a scatenare tutta la potenza della Mustang.

13. Cadillac Ambulance Ecto-1 — Ghostbusters

C'è chi probabilmente vorrebbe vederla più in alto in classifica, e non è difficile capire perché. Ghostbusters è uno dei grandi classici del cinema, un film che continua a divertire anche dopo innumerevoli visioni.

Tra i protagonisti c'è anche Ecto-1, la celebre Cadillac station wagon del 1959, nata come ambulanza e trasformata da Ray Stantz in uno dei veicoli più riconoscibili della storia del cinema.

Ray la acquistò per 4.800 dollari, mettendo in conto una lunga lista di lavori: dagli interventi alle sospensioni e ai freni fino alle riparazioni dello sterzo, della trasmissione e del retrotreno.

Servivano anche nuove fasce elastiche, silenziatori e diversi interventi all'impianto elettrico. Un progetto tutt'altro che semplice, ma il risultato è entrato nella leggenda: Ecto-1 è diventata un'icona al pari degli acchiappafantasmi che trasporta.

12. Ford GT40 — Le Mans ’66 - La grande sfida

Negli anni Sessanta, Ford decise di sfidare Ferrari nella gara di endurance più prestigiosa al mondo, la 24 Ore di Le Mans. Per riuscirci si affidò a Carroll Shelby, dando vita a un progetto destinato a entrare nella storia del motorsport. Una vicenda raccontata nel film Le Mans ’66 - La grande sfida, con Matt Damon e Christian Bale nei panni dei protagonisti.

Le loro interpretazioni sono convincenti, ma a conquistare davvero la scena è la Ford GT40, protagonista di alcune delle sequenze più spettacolari della pellicola. Curiosamente, la maggior parte degli esemplari utilizzati nelle riprese è stata realizzata da Superformance, azienda specializzata nella produzione di repliche autorizzate.

Questo significa che, con un budget adeguato, è possibile portarsi a casa una vettura molto simile a quella vista sul grande schermo.

11. Toyota Supra — Fast and Furious

Il primo film della saga di Fast & Furious ci riporta a un'epoca in cui le corse clandestine e le elaborazioni delle auto giapponesi erano al centro della scena, ben prima delle supercar lanciate tra i grattacieli di Dubai e delle improbabili trasformazioni viste nei capitoli successivi.

Uscito nel 2001, il film raccontava il mondo delle corse su strada e della cultura import-tuner, contribuendo a renderlo popolare anche al di fuori degli Stati Uniti. Tra le vetture più memorabili c'è la Toyota Supra del 1994 guidata da Brian O'Conner, interpretato da Paul Walker, che nel film appartiene inizialmente a Dominic Toretto.

Con il suo sei cilindri in linea sovralimentato e una livrea arancione impossibile da ignorare, la Supra è diventata un simbolo della saga e ha conquistato un'intera generazione di appassionati, lasciando un segno indelebile nella cultura automobilistica.

10. Dodge M4S Turbo Interceptor — The Wraith

Potrebbe sembrare una scelta insolita, ma la Dodge M4S merita un posto tra le auto più memorabili del cinema. The Wraith, uscito nel 1986, è diventato un film di culto grazie alla sua trama decisamente fuori dagli schemi e, soprattutto, alla vettura che ne è protagonista, caratterizzata da un design spettacolare.

La sua storia, però, comincia lontano da Hollywood. All'inizio degli anni Ottanta, Dodge realizzò il prototipo M4S, una sigla che indicava la configurazione a motore centrale, quattro cilindri e vocazione sportiva. La vettura venne utilizzata per attività di sviluppo e arrivò anche a ricoprire il ruolo di pace car nelle gare del campionato CART.

In seguito, il prototipo fu trasformato con una livrea scura e minacciosa per diventare la protagonista su quattro ruote di The Wraith. Un destino decisamente insolito per un'auto nata come laboratorio di ricerca e finita sul grande schermo come una delle vetture più suggestive degli anni Ottanta.

9. Ford Mustang “Boss 429” — John Wick

Ormai lo sanno tutti: se fai del male al cane di John Wick, te ne pentirai amaramente. E lo stesso vale se provi a mettere le mani sulla sua auto. Nel primo film della saga, il giovane gangster Iosef Tarasov incontra Wick a una stazione di servizio e gli chiede se la sua Mustang sia una Boss 429 del 1970.

La risposta è pacata, ma precisa: è del 1969 e, soprattutto, non è in vendita.

In realtà, la vettura utilizzata sul set è una Ford Mustang Mach 1 del 1969, modificata rimuovendo alcuni elementi della carrozzeria per ottenere un look più essenziale. Il risultato è una muscle car dall'aspetto pulito e aggressivo, perfetta per il protagonista interpretato da Keanu Reeves.

Almeno finché la storia non costringe Wick a trasformarla in uno strumento per regolare i conti con chi gli ha fatto un torto.

8. Dodge Charger R/T — Fast and Furious

La Toyota Supra di Brian O'Conner è ormai un'icona, ma la Dodge Charger R/T di Dominic Toretto, capace di sollevarsi sulle ruote posteriori in accelerazione, merita un posto tra le auto cinematografiche più memorabili di sempre.

Chi conosce il primo Fast & Furious ricorderà la battuta sulla coppia del V8, talmente elevata da riuscire a torcere il telaio durante la partenza.

Un'affermazione decisamente sopra le righe, ma perfetta per descrivere il carattere brutale della muscle car americana. Con il suo aspetto imponente e il potente motore, la Charger rappresenta il contraltare ideale alle numerose sportive giapponesi protagoniste del film.

7. Ford Falcon XB GT — Interceptor

"Dagli dentro, Barry…". È con queste parole che prende vita la furia della V8 Interceptor, l'auto di Max Rockatansky nella saga di Mad Max.

In un mondo devastato dalla crisi del carburante, in cui i potenti motori V8 sembrano destinati a scomparire, questa muscle car australiana rappresenta uno degli ultimi simboli di un'epoca ormai al tramonto.

La vettura è una Ford Falcon XB GT del 1973, profondamente modificata per assumere il suo aspetto minaccioso.

Con il compressore volumetrico che spunta dal cofano, la carrozzeria nera e l'impostazione da autentica macchina da guerra, la V8 Interceptor è diventata una delle auto più riconoscibili della storia del cinema.

Non a caso, nel film viene presentata come l'ultima delle V8 Interceptor: un concentrato di potenza e aggressività perfettamente in linea con il mondo brutale di Max.

6. Pontiac Firebird Trans Am — Il bandito e la “Madama”

Se devi trasportare alcolici da uno Stato all'altro senza farti fermare, c'è una persona da chiamare: il Bandito. E la sua inseparabile Pontiac Firebird Trans Am del 1977 è la compagna ideale per una missione del genere, come dimostra il film "Il bandito e la Madama" (Smokey and the Bandit).

Sotto il cofano, però, la muscle car nasconde un segreto: il V8 da 6,6 litri, penalizzato dalle norme antinquinamento dell'epoca, era ben lontano dall'esprimere tutto il suo potenziale. C'è anche una curiosità legata alle riprese: le vetture utilizzate nel film erano in realtà modelli del 1976, aggiornati con alcuni elementi estetici della versione 1977.

Ma questi dettagli tecnici passano in secondo piano di fronte al fascino della Trans Am e alle fughe rocambolesche del Bandito. Perché, quando il carico è a bordo e la strada è libera, la regola è una sola: piede sull'acceleratore e via.

5. DeLorean DMC-12 — Ritorno al futuro

Il flusso canalizzatore è l'elemento che permette di viaggiare nel tempo, ma è la DeLorean DMC-12 a rendere l'impresa davvero spettacolare. Senza le sue portiere ad ali di gabbiano e il design inconfondibile della carrozzeria in acciaio inossidabile, la macchina del tempo di Ritorno al futuro non sarebbe diventata un'icona del cinema.

Dietro le quinte, però, le cose erano meno entusiasmanti: gli esemplari impiegati nelle riprese erano poco affidabili e soggetti a guasti. Inoltre, il tachimetro originale non arrivava alla velocità necessaria per attivare il viaggio nel tempo, fissata a 88 miglia orarie, circa 142 km/h.

Per fortuna, a Hollywood basta un pizzico di magia. Grazie a 1,21 gigawatt di energia e al plutonio procurato da Doc Brown, la DeLorean è riuscita a conquistare un posto tra le auto più leggendarie della storia del cinema.

4. La Batmobile — Le saghe di The Batman / Il cavaliere oscuro

Inserire tutte le versioni della Batmobile in un'unica posizione potrebbe sembrare una scorciatoia, ma sarebbe un peccato lasciare fuori anche una sola di queste vetture.

Ognuna ha il suo fascino e meriterebbe un posto in classifica. Quella di Michael Keaton è ormai un'icona, il Tumbler della trilogia di Christopher Nolan è imponente e perfettamente in linea con il suo universo, mentre la versione guidata da Robert Pattinson ha un look aggressivo che si adatta alla sua interpretazione più oscura di Batman.

La Batmobile preferita dice molto sui gusti di chi la sceglie, ma su una cosa possiamo essere tutti d'accordo: sono straordinarie, senza eccezioni.

3. Ford Mustang GT — Bullitt

Per molti appassionati, l'inseguimento di Bullitt è una delle sequenze automobilistiche più memorabili della storia del cinema. L'idea di mettere Steve McQueen al volante di una Ford Mustang GT del 1968 color Highland Green si rivelò vincente, trasformando le strade di San Francisco in un palcoscenico leggendario.

Anche i rivali non scherzavano, con una potente Dodge Charger del 1968, ma è la Mustang guidata da McQueen a essere rimasta impressa nell'immaginario collettivo, diventando ancora oggi un'icona assoluta.

2. Ferrari 250 GT California Spyder — Una pazza giornata di vacanza

La Ferrari 250 GT California Spyder è una delle auto più belle e preziose mai costruite. Eppure, in Una pazza giornata di vacanza, il padre di Cameron la custodisce in garage senza quasi mai guidarla. Una scelta che oggi potrebbe sembrare ancora più folle, considerando che, se Cameron non l'avesse distrutta, la vettura varrebbe probabilmente decine di milioni di dollari.

La morale? Le auto sono fatte per essere guidate, non soltanto ammirate in garage. Anche se l'unica occasione è un giro in centro città, vale la pena godersi ogni chilometro.

1. Aston Martin DB5 — La saga di James Bond

Aston Martin e James Bond sono un'accoppiata che ha fatto la storia del cinema. Nel corso degli anni, l'agente segreto britannico ha guidato anche diverse BMW, tra cui la Serie 7 E38, ma poche auto si sono adattate al suo stile quanto le sportive di Gaydon.

Tra i tanti modelli apparsi nella saga, è però la Aston Martin DB5 a occupare un posto speciale. Con le sue linee eleganti e senza tempo, è diventata un simbolo dell'universo di 007, capace di attraversare epoche e film senza perdere il proprio fascino. Per molti, resta l'auto più iconica della storia del cinema.

Naturalmente, una classifica del genere è destinata a far discutere: ognuno avrà la propria favorita e un'opinione diversa sull'ordine delle vetture. Ma la presenza della DB5 è difficile da contestare.