Il film The Wolf of Wall Street è uno dei più redditizi di Martin Scorsese. Ai botteghini di tutto il mondo ha incassato circa 392 milioni di dollari, piazzandosi al 17esimo posto tra le uscite del 2013. Non ha vinto l'Oscar (sebbene sia stato candidato a cinque premi), tuttavia ancora oggi è molto popolare, così come la Lamborghini Countach 25esimo Anniversario del 1989 che ha condiviso lo schermo con Leonardo DiCaprio.

La Countach Bianco Polo over Bianco ha rappresentato l'acquisto definitivo per Jordan Belfort, il "Lupo" finanziario del film. Si ritiene che solo 12 esemplari siano stati prodotti in questa specifica e l'8 dicembre uno di loro andrà all'asta a New York con una stima compresa tra i 1.500.000 e i 2.000.000 di dollari (1,4 - 1,8 milioni di euro circa al cambio attuale).

Non una, ma due

Nel film The Wolf of Wall Street Scorsese ha utilizzato due Countach sportive del 25esimo anniversario, in configurazioni simili. Per la scena più memorabile (un giro notturno con DiCaprio in stato di ebbrezza) una delle due Countach è stata raffigurata con danni realistici ed è rimasta nelle stesse condizioni fino ad oggi. L'esemplare offerto questo dicembre a New York, telaio KLA12722, non ha invece subito danni durante le riprese.

Noi abbiamo guidato l’ultima Countach prodotta nel 1990, insieme alla LPI 800-4 creata per omaggiare i 50 di questo modello, ed ecco com'è andata:

Un'asta ricca di star

L'asta dell'8 dicembre si terrà nella sede globale di New York di Sotheby's durante la Luxury Week. Durante questa quarta edizione della vendita newyorkese dell'azienda si celebrerà l'avanguardia del design automobilistico e verranno offerte supercar iconiche come questa Lamborghini e altre di marchi altrettanto ammirati nel mondo.