Gli interni della nuova Hyundai Bayon

Con la nuova generazione, la Hyundai Bayon compie un salto in avanti anche sul fronte della tecnologia e del comfort.

Il SUV compatto coreano cresce nelle dimensioni e punta a offrire un abitacolo più spazioso e curato, con soluzioni digitali finora riservate a modelli di categoria superiore. Saliamo a bordo, quindi, per capire com'è cambiato.

Hyundai Bayon (2026), la plancia

La novità più evidente della Bayon è la configurazione con due display da 12,3", uno dedicato alla strumentazione digitale e l’altro all’infotainment, integrati in un’unica superficie curva dall’aspetto moderno.

Il sistema multimediale supporta Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless, mentre tra le dotazioni tecnologiche figura anche la Hyundai Digital Key 2, che permette di aprire e avviare l’auto con uno smartphone o uno smartwatch compatibile.

La digitalizzazione, però, non elimina del tutto i comandi tradizionali: le funzioni utilizzate più spesso restano accessibili attraverso controlli dedicati, una scelta che punta a rendere più semplice l’utilizzo durante la guida. In base alla configurazione, sono disponibili anche la ricarica wireless per il telefono e un impianto audio Bose.

La versione N Line aggiunge un volante specifico e dettagli dal gusto sportivo. Fra gli equipaggiamenti previsti per le versioni più ricche figurano inoltre l’illuminazione ambientale multicolore, i sedili anteriori riscaldabili e ventilati e, a seconda della configurazione, quelli posteriori riscaldabili.

Hyundai Bayon (2026), materiali e finiture

L’abitacolo della nuova Hyundai punta su un ambiente più ricercato rispetto al passato, senza rinunciare alla praticità. La plancia alterna superfici morbide e plastiche rigide, mentre sulle porte sono presenti inserti in tessuto e zone imbottite.

Nuova Hyundai Bayon, gli interni Foto di: Hyundai

La cura degli assemblaggi contribuisce alla percezione di solidità, mentre colori e rivestimenti variano secondo la versione. La N Line si distingue per una combinazione più sportiva, con sedili in tessuto e pelle scamosciata e dettagli dedicati.

Hyundai Bayon (2026), abitabilità e bagagliaio

La crescita delle dimensioni porta la lunghezza a 4,25 metri e il passo a 2,6 m, con un vantaggio soprattutto per chi siede sul divano posteriore. Hyundai dichiara più spazio per le gambe, mentre la presenza di prese USB-C e, secondo la dotazione, di bocchette dell’aria posteriori rende più pratici gli spostamenti con più passeggeri. Il divano è pensato per ospitare tre persone, anche se nei viaggi lunghi la sistemazione più confortevole resta quella per due adulti.

Nuova Hyundai Bayon, il bagagliaio Foto di: Hyundai

Il bagagliaio mette a disposizione 440 litri, mentre si scende a 397 litri sulla variante full hybrid, che arriverà in un secondo momento.

Fotogallery: Nuova Hyundai Bayon, interni e bagagliaio