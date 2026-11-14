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La speciale Lamborghini Diablo del Brunei è in vendita

Bianca con interni blu, questa Diablo SE30 è appartenuta alla famiglia reale del Brunei. E vale tantissimo

Foto di: RM Sotheby's

Alberto Carmone

Di: Alberto Carmone

14 nov alle 07:00

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Una Lamborghini Diablo così rara non si era (quasi) mai vista. E' la SE30 che è stata offerta all'asta da RM Sotheby's lo scorso 31 ottobre e che si presenta ai collezionisti con una combinazione più unica che rara: carrozzeria Bianco Impacto e abitacolo in alcantara blu.

Ma è anche la sua storia a rendere imperdibile questo esemplare. Secondo la documentazione ufficiale, infatti, si tratta di un modello proveniente dalla famiglia reale del Brunei.

Il regalo dei trent’anni, senza filtri

La storia della SE30 comincia nel 1993, quando Lamborghini celebra il suo trentesimo anniversario con una Diablo ancora più estrema. La ricetta punta sulle prestazioni, attraverso interventi sulla meccanica e una riduzione del peso.

Lamborghini Diablo SE30 (1994)

Foto di: RM Sotheby's

Il 5.7 V12 aspirato riceve un’alimentazione rivista, collettori d’aspirazione in magnesio e uno scarico più libero, raggiungendo 525 CV. La trazione è posteriore, senza il sistema integrale della contemporanea VT.

La ricerca della leggerezza coinvolge pannelli in fibra di carbonio e finestrini in materiale plastico, mentre climatizzatore e servosterzo vengono sacrificati. Il peso indicato è di 1.428 kg, circa 180 kg in meno rispetto alla VT. La produzione si ferma a 150 esemplari.

Dal Brunei alle strade della Nuova Zelanda

Il telaio RLA12122 protagonista dell'asta viene completato a Sant’Agata Bolognese il 26 giugno 1995, anche se il catalogo d’asta identifica la vettura come modello 1994.

Lamborghini Diablo SE30 (1994), gli interni

Foto di: RM Sotheby's

Solo altre tre SE30 nascono con lo stesso abbinamento Bianco Impacto e Bleu Alcantara, ma nessuna di queste ha il volante a destra. Dopo la consegna attraverso Lamborghini GB, l’auto raggiunge il Brunei, dove rimane fino ai primi anni '00.

Lamborghini Diablo SE30 (1994), il V12

Foto di: RM Sotheby's

La tappa successiva è la Nuova Zelanda. Ad acquistarla è Sir Colin Giltrap, imprenditore dell’automobile e sostenitore di piloti come Scott Dixon e Brendon Hartley. La Diablo viene registrata nel Paese nel settembre 2002 e nel marzo 2006 passa all’attuale venditore attraverso Lamborghini Auckland.

Un passato reale, una stima milionaria

L'auto dell'asta ha percorso 12.396 km e ad accompagnare l’esemplare ci sono manuali, documentazione di garanzia, telo copriauto, cinture da competizione e volante originale.

Ma quanto può valere? RM Sotheby’s propone una stima di 1,3 milioni di sterline, equivalenti a circa 1,55 milioni di euro e a quanto pare è ancora in vendita. In poche parole, questa Diablo potrebbe valere quasi il triplo di una moderna Revuelto. E voi ci fareste un pensierino?

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Fotogallery: Lamborghini Diablo SE30 (1994)

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Fonte: RM Sotheby's

Fonte: RM Sotheby's

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