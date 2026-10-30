L'Audi RS 5 Avant ha 800 CV e design ancora più audace con Abt

La nuova Audi RS 5, ora disponibile anche come Avant, si distingue sicuramente per il suo design estroverso e, per molti di noi, è una delle vetture più affilate che il mercato automobilistico ha lanciato negli ultimi anni. Inoltre, con i suoi 640 CV e 825 Nm, non mancherà di entusiasmare i fan. Estremi di prestazioni e design a parte, per Abt la potente berlina di Audi è soltanto un punto di partenza.

Alcuni clienti potrebbero però argomentare che i 640 CV devono comunque spingere un peso complessivo di 2,4 tonnellate. Grazie al sistema ibrido plug-in. In altre parole, un po' più di potenza non guasta. Per ottenere ciò, Abt si concentra sul motore a benzina dell'ibrido. L'aumento di potenza interno, di cui non vengono forniti dettagli, porta i 510 CV del V6 biturbo da 2,9 litri a 591 CV, mentre la coppia massima sale da 600 a 680 Nm. La potenza di sistema raggiunge così 720 CV e 905 Nm.

La nuova Abt RS5-R ha una velocità massima invariata rispetto al modello di serie. Ciò significa: fino a 280 km/h. Il tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h di 3,6 secondi potrebbe essere superato.

Pacchetto aerodinamico completo

Per chi trova che l'aspetto della nuova RS 5 sia ancora troppo sobrio, l'azienda di tuning di Kempten offre un pacchetto aerodinamico completo, che libera ulteriormente la vettura. Disponibile in carbonio a vista lucido o carbonio camouflage opaco, comprende uno spoiler anteriore con frontblades, prese d'aria nei passaruota anteriori, calotte degli specchietti e minigonne laterali. Al posteriore, una nuova grembialatura con diffusore e un alettone con aeroblades per la RS 5 Avant completano il look.

Fotogallery: Abt Audi RS5-R (2026) 19 Fonte: ABT

Per migliorare ulteriormente la dinamica di guida, Abt adotta molle delle sospensioni più rigide e barre stabilizzatrici sportive. Ciò riduce il rollio e migliora la risposta allo sterzo. I cerchi forgiati da 22 pollici con pneumatici da 315/25 riempiono gli archi delle ruote.

All'interno di quest'Audi elaborata da Abt, ogni dettaglio ricorda che la RS5-R è uno dei 130 esemplari. Una targhetta e le battitacco riportano la scritta "1 of 130". La console centrale, il cruscotto e i telai dei sedili sono rivestiti con il tessuto in microfibra Dinamica. Le palette del cambio sono realizzate nel finish in carbonio scelto.

Abt Audi RS5-R (2026) Foto di: ABT

Il prezzo, come è usuale con Abt, è piuttosto sportivo. Il pacchetto RS5-R costa 62.000 euro per la berlina e 65.000 euro per l'Avant, a cui si deve aggiungere il costo della RS 5, che in Italia parte da 112.700 e 115.100 euro a seconda della carrozzeria. Si aggiungono i costi di montaggio e verniciatura di 7.160 euro (berlina) o 7.600 euro (Avant) oltre al collaudo TÜV.

Per il secondo trimestre del 2027, il famoso tuner Audi prevede ulteriori opzioni di aggiornamento per la RS 5, tra cui un incremento di potenza a 800 CV e un impianto di scarico in titanio sviluppato da Akrapovič. "La RS5-R è per noi il modello più importante dei prossimi mesi", afferma Daniel Abt, volto dell'azienda e responsabile del marketing.