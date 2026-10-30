Suzuki resta sulla maglia degli Azzurri: cosa prepara per la Nations Championship

Suzuki rinnova la sponsorizzazione della Nazionale Italiana di Rugby in vista delle Nations Championship 2026, la nuova competizione internazionale che mette a confronto dodici selezioni dei due emisferi. Il marchio Suzuki compare con la propria "S" sui pantaloncini della divisa ufficiale degli Azzurri guidati dal commissario tecnico Gonzalo Quesada.

Dopo le trasferte estive contro Giappone, Nuova Zelanda e Australia, la squadra torna a giocare in Italia per tre partite consecutive. Gli avversari sono di peso: il Sudafrica campione del mondo in carica, l'Argentina e le Fiji.

Il calendario autunnale

Il primo appuntamento è fissato per il 7 novembre a Torino, all'Allianz Stadium, contro il Sudafrica. Sabato 14 novembre gli Azzurri affrontano l'Argentina allo stadio "Luigi Ferraris" di Genova.

Il ciclo casalingo si chiude sabato 21 novembre al Bluenergy Stadium di Udine, contro le Fiji. Le tre sfide anticipano il weekend delle finali della competizione, in programma a Twickenham, Londra, dal 27 al 29 novembre 2026.

Gli incontri autunnali della Nazionale saranno trasmessi in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. È lo stesso schema seguito in precedenza dalla partnership tra Suzuki e la Federazione Italiana Rugby nel Six Nations 2026.

Suzuki sponsor della Nazionale Italiana Rugby per le Nations Championship Foto di: Suzuki

Una collaborazione che dura nel tempo

Secondo Suzuki, l'accordo con la Federazione Italiana Rugby (FIR) si fonda su valori condivisi come passione, rispetto delle regole e spirito di squadra. Il Marchio giapponese lega così la propria immagine sportiva a una competizione che debutta quest'anno nel panorama internazionale.

Il rugby non è l'unico terreno su cui Suzuki porta avanti sponsorizzazioni sportive in Italia. Il marchio è stato recentemente protagonista anche ai Mondiali di Winter Triathlon 2026 e al Suzuki Bike Day, l'appuntamento ciclistico in programma a Misano.

Fotogallery: Suzuki sponsor della Nazionale Italiana Rugby per il Nations Championship

4 Fonte: Suzuki