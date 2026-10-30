Un italiano vince il premio più importante dei libri sui motori

Il Motoring Book of the Year taglia il traguardo della tredicesima edizione e nel 2026 parla anche italiano. Il Royal Automobile Club britannico ha infatti assegnato il suo riconoscimento più prestigioso a Senna: The Truth, il libro firmato dal giornalista Franco Nugnes e pubblicato da Pitch Publishing al prezzo di 25 sterline, circa 29 euro.

Al centro del volume c'è uno dei fine settimana più drammatici della storia della Formula 1: quello di Imola 1994, conclusosi con la morte di Ayrton Senna, tre volte campione del mondo. Attraverso nuove testimonianze e ricostruzioni delle indagini, Nugnes (storico Direttore di Motorsport.com Italia, oggi diretto da Giacomo Rauli) torna su quei giorni per approfondire una vicenda che, a oltre trent'anni di distanza, continua a interrogare il mondo del motorsport.

Il premio principale è il riconoscimento più alto assegnato dal Club e si distingue dai trofei delle singole categorie, che celebrano le pubblicazioni dedicate alle auto, al motorsport, agli autori esordienti, al design e alla carriera.

I vincitori delle categorie 2026

Nelle categorie dedicate ad auto e motori il premio Motor Cars & Motoring under £30 va a Dream Road to Pan America: A Century in Pursuit of the World’s Longest Highway di Shawn William Miller, pubblicato da University of California Press a 25 sterline, circa 29 euro. Tra i libri fino a 100 sterline si impone The Complete Book of Volkswagen GTI: Every Model Since 1976 di Russell Hayes, edito da Motorbooks a 38 sterline, circa 44 euro.

Nella categoria senza limite di prezzo per le auto vince ancora Russell Hayes con Aston Martin: The Entire Story, uscito per Evro Publishing a 195 sterline, circa 225 euro. Il volume ripercorre oltre un secolo di storia del marchio britannico e completa un’edizione premiata con due riconoscimenti nella stessa serata.

Il Royal Automobile Club britannico assegna il Motoring Book of the Year 2026 a Senna: The Truth di Franco Nugnes Foto di: Royal Automobile Club

Motorsport, esordienti e carriera

Nel motorsport il premio Motorsport Subject under £30 va a Whitney Straight: Racing Driver, War Hero, Industrialist – The Authorised Biography di Paul Kenny, pubblicato da The History Press a 25 sterline, circa 29 euro. Fino a 100 sterline vince The Ferrari 250 GTO Spotting Guide di Yan-Alexandre Damasiewicz, edito da Blenheim Publishing a 40 sterline, circa 46 euro, dedicato a una delle sport più celebri di Maranello.

La categoria motorsport senza limite di prezzo premia The Maserati 250F: A Legendary Formula 1 Car di Walter Bäumer e Jean-François Blachette, uscito per Dalton Watson Fine Books a 295 sterline, circa 340 euro. Il Graham Robson Trophy per il miglior esordio va a Mr Wilman’s Motoring Adventure: Top Gear, Grand Tour and Twenty Years of Magic and Mayhem di Andy Wilman, pubblicato da Penguin Michael Joseph a 22 sterline, circa 25 euro.

Il Lifetime Achievement Award 2026 riconosce quasi sessant’anni di attività a Paul Skilleter, storico di Jaguar e autore di titoli come Jaguar Sports Cars e Jaguar Saloon Cars. Il nuovo premio per il miglior design va invece a The Art of Racing: Helmets, curato da Joe Twyman con Ronald Stern per Hothouse Media, progettato da Peter Allen e proposto a 495 sterline, circa 570 euro.