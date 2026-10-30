Un italiano vince il premio più importante dei libri sui motori
"Senna: The Truth" di Franco Nugnes: il Royal Automobile Club britannico assegna il Motoring Book of the Year 2026
Il Motoring Book of the Year taglia il traguardo della tredicesima edizione e nel 2026 parla anche italiano. Il Royal Automobile Club britannico ha infatti assegnato il suo riconoscimento più prestigioso a Senna: The Truth, il libro firmato dal giornalista Franco Nugnes e pubblicato da Pitch Publishing al prezzo di 25 sterline, circa 29 euro.
Al centro del volume c'è uno dei fine settimana più drammatici della storia della Formula 1: quello di Imola 1994, conclusosi con la morte di Ayrton Senna, tre volte campione del mondo. Attraverso nuove testimonianze e ricostruzioni delle indagini, Nugnes (storico Direttore di Motorsport.com Italia, oggi diretto da Giacomo Rauli) torna su quei giorni per approfondire una vicenda che, a oltre trent'anni di distanza, continua a interrogare il mondo del motorsport.
Il premio principale è il riconoscimento più alto assegnato dal Club e si distingue dai trofei delle singole categorie, che celebrano le pubblicazioni dedicate alle auto, al motorsport, agli autori esordienti, al design e alla carriera.
I vincitori delle categorie 2026
Nelle categorie dedicate ad auto e motori il premio Motor Cars & Motoring under £30 va a Dream Road to Pan America: A Century in Pursuit of the World’s Longest Highway di Shawn William Miller, pubblicato da University of California Press a 25 sterline, circa 29 euro. Tra i libri fino a 100 sterline si impone The Complete Book of Volkswagen GTI: Every Model Since 1976 di Russell Hayes, edito da Motorbooks a 38 sterline, circa 44 euro.
Nella categoria senza limite di prezzo per le auto vince ancora Russell Hayes con Aston Martin: The Entire Story, uscito per Evro Publishing a 195 sterline, circa 225 euro. Il volume ripercorre oltre un secolo di storia del marchio britannico e completa un’edizione premiata con due riconoscimenti nella stessa serata.
Motorsport, esordienti e carriera
Nel motorsport il premio Motorsport Subject under £30 va a Whitney Straight: Racing Driver, War Hero, Industrialist – The Authorised Biography di Paul Kenny, pubblicato da The History Press a 25 sterline, circa 29 euro. Fino a 100 sterline vince The Ferrari 250 GTO Spotting Guide di Yan-Alexandre Damasiewicz, edito da Blenheim Publishing a 40 sterline, circa 46 euro, dedicato a una delle sport più celebri di Maranello.
La categoria motorsport senza limite di prezzo premia The Maserati 250F: A Legendary Formula 1 Car di Walter Bäumer e Jean-François Blachette, uscito per Dalton Watson Fine Books a 295 sterline, circa 340 euro. Il Graham Robson Trophy per il miglior esordio va a Mr Wilman’s Motoring Adventure: Top Gear, Grand Tour and Twenty Years of Magic and Mayhem di Andy Wilman, pubblicato da Penguin Michael Joseph a 22 sterline, circa 25 euro.
Il Lifetime Achievement Award 2026 riconosce quasi sessant’anni di attività a Paul Skilleter, storico di Jaguar e autore di titoli come Jaguar Sports Cars e Jaguar Saloon Cars. Il nuovo premio per il miglior design va invece a The Art of Racing: Helmets, curato da Joe Twyman con Ronald Stern per Hothouse Media, progettato da Peter Allen e proposto a 495 sterline, circa 570 euro.
Consigliati per te
Qualcuno ha rubato una Bugatti Chiron. Mate Rimac li ha inseguiti con una 911
La Skoda con gli zaini al posto dei vani portaoggetti
Bugatti Tourbillon, arriva il cambio manuale? Rimac ci pensa
Il Rottame (2026) Perché Comprimerla e perché no
Volkswagen voleva una Bugatti elettrica, Rimac ha detto di no
Audi A3 2026, è ancora lei la regina delle compatte premium?
Per fare questa Bugatti Veyron sono serviti blocchi d'alluminio da 20 tonnellate