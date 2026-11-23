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Volkswagen T-Roc Hybrid vs Toyota Corolla Cross, sfida tra SUV full hybrid

Due modi diversi di interpretare il SUV ibrido: T-Roc punta su un motore turbo, Corolla Cross risponde (anche) con la trazione integrale

Foto di: Motor1.com

Alberto Carmone

Di: Alberto Carmone

23 nov alle 07:00

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La Volkswagen T-Roc entra nel mondo full hybrid e trova sulla sua strada una rivale che dell’ibrido fa il proprio punto di forza: la Toyota Corolla Cross.

I due SUV propongono dimensioni relativamente compatte, abitacoli digitali e motorizzazioni che permettono di viaggiare con un'attenzione ai consumi. Le differenze, però, riguardano sia la meccanica sia lo spazio per i bagagli. Mettiamoli a confronto.

Esterni

La T-Roc misura 4,37 metri di lunghezza, 1,83 m di larghezza e 1,57 m d' altezza, con un passo di 2,63 m.La Corolla Cross è leggermente più grande: arriva a 4,46 metri, mantenendo una larghezza di 1,83 m e un passo di 2,64 m. L’altezza è di 1,62 m, che scende a 1,60 m sulla versione GR SPORT.

La Volkswagen punta su una silhouette più filante, col tetto che scende verso la coda e una spalla pronunciata sopra i passaruota posteriori. Il frontale presenta gruppi ottici più sottili e, secondo l’allestimento, una firma luminosa che comprende il collegamento tra i fari e il logo illuminato. Anche dietro una fascia orizzontale unisce visivamente i fanali.

I cerchi in lega partono da 17" sulla Life e passano a 18" su Style e R-Line, con misure maggiori disponibili a richiesta. La R-Line aggiunge paraurti specifici e inserti neri lucidi, accentuando il carattere sportivo.

Volkswagen T-Roc

Foto di: Volkswagen

Toyota Corolla Cross

Foto di: Toyota

La Corolla Cross conserva invece proporzioni più tradizionali da SUV. Il frontale aggiornato presenta una calandra a nido d’ape, affiancata da gruppi ottici ridisegnati, mentre protezioni inferiori e passaruota evidenziati ne sottolineano l’impostazione robusta.

I cerchi sono da 17" sulla versione d’accesso, da 18" su Icon e Premium e da 19" sulla GR SPORT. Quest’ultima si distingue anche per l’assetto ribassato e i dettagli estetici dedicati.

Modello Lunghezza Larghezza Altezza Passo Volkswagen T-Roc 4,37 metri 1,83 metri 1,57 metri 2,63 metri Toyota Corolla Cross 4,46 metri 1,83 metri 1,62 metri 2,64 metri

Interni

La plancia della Volkswagen ruota attorno al display centrale da 12,9", separato dalla strumentazione digitale da 10,25". Apple CarPlay e Android Auto funzionano senza cavo, mentre la console ospita la ricarica wireless dello smartphone.

I rivestimenti cambiano con l’allestimento: al tessuto delle configurazioni più semplici si affiancano combinazioni con ArtVelours, sedili sportivi e rivestimenti in pelle disponibili a richiesta. La Style aggiunge illuminazione ambientale e sedile del conducente con funzione massaggio; la R-Line privilegia invece sedute più sportive.

Volkswagen T-Roc, gli interni

Foto di: Volkswagen

Toyota Corolla Cross, la plancia

Foto di: Toyota

La Toyota risponde con una strumentazione da 12,3" e un touchscreen Toyota Smart Connect da 10,5". La console centrale riorganizzata offre spazio per gli smartphone, mentre i comandi della climatizzazione rimangono separati dall’infotainment.

L’abitacolo alterna superfici soft-touch e materiali più resistenti nelle zone inferiori. Si parte dai sedili in tessuto, passando alla pelle della Premium e ai rivestimenti scamosciati sintetici BRIN・NAUB della GR SPORT.

Nuova Volkswagen T-Roc, il bagagliaio

Foto di: Volkswagen

Toyota Corolla Cross, il bagagliaio

Foto di: Toyota

La differenza più evidente riguarda il bagagliaio. Sulla T-Roc full hybrid la capacità è di 340 litri, che diventano 1.212 abbattendo gli schienali: il sistema ibrido riduce quindi il volume rispetto alle versioni mild hybrid.

La Corolla Cross offre 473 litri sulla 1.8, mentre sulla 2.0 la capacità cambia con trazione e allestimento: si passa dai 425 litri della Premium anteriore ai 380 litri della GR SPORT con trazione integrale AWD-i.

Modello Strumentazione digitale Monitor centrale Capacità bagagliaio Volkswagen T-Roc 10,25" 12,9"

475/1.350 litri (mild hybrid)

340/1.212 litri (full hybrid)

Toyota Corolla Cross 12,3" 10,5"

425/1.359 litri

473/1.407 litri (1.8)

390/1.324 litri (AWD-i)

Motori

La T-Roc full hybrid utilizza un 1.5 turbo quattro cilindri, abbinato a due unità elettriche: una dedicata alla trazione e una alla generazione di energia.

Le potenze complessive sono 136 e 170 CV, con coppie rispettivamente di 288 e 309 Nm. Entrambe le versioni hanno la trazione anteriore. Il sistema può muovere l’auto in elettrico, utilizzare il benzina per generare energia oppure combinare la spinta termica ed elettrica.

Ricordiamo che nella gamma della T-Roc ci sono anche delle versioni mild hybrid 1.5 da 116 CV, 150 CV e 204 CV.

Volkswagen T-Roc

Foto di: Volkswagen

Toyota Corolla Cross

Foto di: Toyota

La Toyota sceglie invece motori aspirati: il 1.8 Hybrid 140 da 140 CV e il 2.0 Hybrid 200 da circa 180 CV, entrambi con trasmissione e-CVT. La prima versione è a trazione anteriore, mentre la seconda si può avere anche col sistema AWD-i, che aggiunge un motore elettrico posteriore.

La 1.8 accelera da 0 a 100 km/h in circa 10 secondi; la 2.0 scende a circa 7,6–7,7 secondi. I consumi combinati dichiarati sono di 4,9–5,0 l/100 km per la 1.8 e arrivano a 5,5 l/100 km sulle 2.0, secondo la configurazione.

Modello Full hybrid Volkswagen T-Roc

1.5 136 CV

1.5 170 CV

Toyota Corolla Cross

1.8 140 CV

2.0 180 CV

2.0 180 CV AWD-i

Prezzi

La T-Roc full hybrid parte da 36.050 euro per la Life da 136 CV. Per il modello da 170 CV servono 42.650 euro per la Style.

La Corolla Cross parte da 38.000 euro col 1.8 Hybrid 140 e da 45.000 euro per la 2.0 Premium anteriore.

A proposito di Volkswagen e Toyota

I prezzi delle Volkswagen Golf e T-Roc full hybrid più economiche

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