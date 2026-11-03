Chi vorrà potrà vivere dentro una Maserati

Sono sempre di più i brand di lusso impegnati a creare residenze che ne riflettano lo stile e al gruppo si unisce ora anche Maserati, che allarga così il proprio business dalle auto alle case di lusso. Il marchio del Tridente lancia infatti Casa Maserati, un progetto di Branded Residences che porta lo stile e l'identità della Casa modenese dentro gli spazi abitativi, un settore in cui il brand non aveva mai operato prima.

L'annuncio arriva nell'anno del centenario del Tridente, il logo nato nel 1926. Segna anche l'ingresso di Maserati in un segmento immobiliare in crescita a livello globale, quello delle residenze firmate da marchi del lusso che vendono non solo immobili ma anche uno stile di vita riconoscibile.

Che cos'è Casa Maserati

Il progetto traduce negli interni abitativi il linguaggio stilistico che Maserati applica alle sue vetture: forme scultoree, proporzioni armoniose, materiali pregiati e un'attenzione particolare alla luce, alle texture e ai colori degli ambienti. L'obiettivo è ricreare negli spazi domestici la stessa cura al dettaglio che guida la produzione delle auto del Tridente, dalla GranTurismo prodotta a Modena fino ai modelli più recenti della gamma.

Oltre al design degli ambienti, Casa Maserati include un progetto di ospitalità che punta su benessere, cultura ed esperienze condivise, più che sui soli servizi esclusivi. Per ora non sono stati annunciati progetti specifici. Le prime location e i partner coinvolti nell'iniziativa saranno comunicati nei prossimi mesi.

Aston Martin Residences Miami Foto di: Aston Martin Porsche Design Tower Miami Foto di: Porsche

Le parole dei vertici Maserati

Santo Ficili, amministratore delegato di Alfa Romeo e Maserati, inquadra l'iniziativa come un allargamento del business del marchio: "Maserati non è soltanto sinonimo di automobili straordinarie, ma un modo di vivere che si esprime attraverso una visione del lusso profondamente italiana, fatta di bellezza, autenticità, passione e attenzione ai dettagli".

Cristiano Fiorio, Chief Marketing Officer di Maserati e a capo di BottegaFuoriserie, colloca il progetto accanto agli altri ambiti già attivi del marchio, come Maserati Classiche e Corse: "Casa Maserati rappresenta un'evoluzione significativa nell'architettura del brand […] Non si tratta semplicemente di portare il nostro nome in un nuovo contesto, ma di tradurre i valori Maserati in esperienze e spazi capaci di rifletterne pienamente lo spirito".

Klaus Busse, responsabile del design Maserati, lega il progetto ai tre principi su cui la Casa basa lo stile dei propri modelli: "Il design Maserati si fonda su tre principi: performance, presenza e provenienza. Con Casa Maserati, questi stessi principi trovano una nuova espressione nel modo di vivere gli spazi".

Restano da chiarire le prime location del progetto immobiliare e i partner che lo realizzeranno, annunci che l'azienda ha promesso per i prossimi mesi.