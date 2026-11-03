Jeep stravolge la Wrangler: arriva il V8 con cassone
La Wrangler Scrambler SRT è per ora un concept e viene mostrato al SEMA di Las Vegas. Ha 477 CV e sospensioni anteriori indipendenti
Una Wrangler con un cassone, un V8 sotto il cofano e una soluzione tecnica capace di far discutere gli appassionati del marchio.
La Jeep Wrangler Scrambler SRT Concept debutta al SEMA Show 2026 di Las Vegas e cambia una delle caratteristiche più radicate nella storia del modello: davanti, al posto del ponte rigido, ecco le sospensioni indipendenti.
Il risultato è un pick-up a due porte pensato per affrontare il deserto ad alta velocità, mantenendo la possibilità di viaggiare a cielo aperto.
Un cassone e tanta personalità
La carrozzeria arancione mette subito in evidenza il carattere del prototipo. La configurazione a due porte e il vano di carico posteriore riprendono la formula del pick-up compatto, con un richiamo alla storia della Jeep CJ-8 Scrambler.
Jeep Wrangler Scrambler SRT Concept
Il cassone non è soltanto un elemento scenografico perché Jeep lo presenta come uno spazio effettivamente utilizzabile.
Anche l’abitacolo propone una soluzione particolare. I sedili supplementari reversibili permettono agli occupanti di guardare nella direzione di marcia oppure verso il cassone. Una configurazione che richiama i mezzi di supporto alle attività nel deserto, dove osservare quello che accade attorno al veicolo può essere parte dell’esperienza.
La vera rivoluzione è davanti
La novità principale si trova però sotto la carrozzeria. Per la prima volta su una Wrangler, troviamo le sospensioni anteriori indipendenti.
Il sistema offre circa 35,6 cm di escursione davanti, mentre dietro si arriva a 38,1 cm. L’obiettivo dichiarato è migliorare stabilità, precisione dello sterzo e controllo delle ruote quando il ritmo aumenta su fondi sconnessi.
Jeep Wrangler Scrambler SRT Concept
La differenza rispetto al ponte rigido - presente finora sulle Wrangler - riguarda il modo in cui lavorano le ruote anteriori. Con lo schema indipendente ciascuna può reagire alle irregolarità senza essere vincolata all’altra attraverso un unico assale. Una caratteristica utile quando si affrontano in rapida successione avvallamenti e dossi.
Il ponte rigido rimane invece una soluzione particolarmente apprezzata nel fuoristrada lento e nei passaggi sulle rocce, dove contano articolazione e capacità di mantenere il contatto con il terreno. La Scrambler cerca quindi un equilibrio differente, orientato alla velocità sui percorsi desertici.
Al posteriore rimane un assale ispirato alla filosofia dei Trophy Truck, progettato per gestire sollecitazioni ripetute e impatti importanti. Completano il quadro gli pneumatici da 37".
Un HEMI per il deserto
A muovere la Wrangler Scrambler SRT Concept è un 6.4 V8 HEMI da circa 477 CV e 637 Nm di coppia. Si tratta, quindi, della stessa unità montata sulla Wrangler 392.
Jeep Wrangler Scrambler SRT Concept, il cassone
Non sono invece indicati tempi di accelerazione o velocità massima.
Ora, quanto di questa configurazione arriverà ai clienti resta da chiarire. Il prototipo presentato a Las Vegas non definisce automaticamente le specifiche di una versione acquistabile: sospensioni, motore e allestimento dovranno essere confermati separatamente. Per ora, la Scrambler SRT mostra come Jeep possa reinterpretare il proprio patrimonio tecnico e stilistico per sviluppare il futuro della Wrangler.
Fotogallery: Jeep Wrangler Scrambler SRT Concept
Jeep
- Make: Jeep
- Model:
- URL: Jeep
Fonte: Jeep
Consigliati per te
La Jeep Wrangler con portiere e cofano di colore diverso
Mercedes trasforma il parabrezza in uno schermo olografico
Jeep Avenger, i prezzi e gli allestimenti
Zeekr 7X arriva in Italia, ecco prezzi e allestimenti del SUV
Jeep torna a produrre in Cina: nuove elettriche con Dongfeng e guida autonoma
Mercedes 2027: tutte le novità in arrivo
Jeep Avenger 4xe mild hybrid (2026), la prova dei consumi reali