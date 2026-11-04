Ritrovata una Nissan 300ZX rimasta nel fienile per 28 anni

ChrisFix, l'anonimo YouTuber dietro il famoso canale di riparazioni fai-da-te, ha appena pagato 2.300 dollari (circa 2.000 euro) per una Nissan 300ZX del 1990 che non si muoveva dal 1998. La coupé gialla con tetto apribile a T è rimasta in un fienile per 28 anni prima che il proprietario decidesse di venderla.

La venditrice aveva ereditato l'auto dal fratello, che la utilizzava negli anni '90 mentre gestiva una società di soccorso stradale. ChrisFix ha negoziato il prezzo partendo da un annuncio eBay di 4.900 dollari che mostrava solo tre foto. Il lavoro di detailing che ha già pubblicato offre uno sguardo chiaro su cosa accade a un'auto dopo 28 anni di inattività.

L'acquisto da 2.300 dollari di un ritrovamento nel fienile

La Nissan 300ZX acquistata da ChrisFix è una coupé T-top 2+0 con un V6 da 3,0 litri aspirato e un cambio manuale a cinque marce, con una potenza nominale di 222 CV e 268 Nm di coppia quando era nuova. I test dell'epoca registravano questa configurazione in circa 6,7 secondi per raggiungere i 100 km/h e una velocità massima di 230 km/h. Prestazioni che competono bene con i rivali dell'epoca.

Il chilometraggio è di circa 170.000 km, modesto per un'auto così vecchia. La cifra relativamente bassa si sposa con un veicolo che ha trascorso la maggior parte della sua vita parcheggiato piuttosto che guidato intensamente. I dettagli di registrazione pubblici nel video indicano il 1998 come l'ultima volta che è stata su strada.

La Nissan 300ZX del 1990 ritrovata nel fienile Foto di: WD Detailing

Quei 2.300 dollari (2.055 euro al cambio attuale) sono significativi dato l'andamento del mercato delle Nissan 300ZX Z32. Un esempio del 1990 con motore biturbo e cambio manuale ha recentemente raggiunto un'offerta di 48.760 dollari all'asta. Le 300ZX pulite e documentate ora attirano somme importanti dai collezionisti alla ricerca di auto giapponesi ad alte prestazioni degli Anni '90.

Il contesto aiuta a spiegare l'attrattiva. Il 1990 fu il primo anno di vendita della Z32 in Nord America, e divenne la stagione di maggiore successo della piattaforma con 39.290 unità vendute. Le guide di riferimento stimano la produzione globale della Z32 intorno alle 165.000 auto, con le vendite nordamericane che rappresentano una quota significativa prima che la produzione terminasse a metà degli anni '90.

La pulizia rivela il punto di partenza dell'auto

Il video di pulizia pubblicato da ChrisFix copre solo il recupero cosmetico. Ha lavato le ruote, il vano motore, il fondo e gli interni, lucidato a macchina la vernice sbiadita e rifinito lo spoiler posteriore aftermarket. Un paraurti anteriore danneggiato è stato sostituito e riverniciato per abbinarsi.

Niente di tutto ciò ha toccato il sistema di propulsione. Il motore non ha mai funzionato durante le riprese del detailing. Controlli sul sistema di alimentazione, accensione e fluidi sono ancora necessari prima che questa 300ZX possa avviarsi per la prima volta in quasi tre decenni.

Un'auto lasciata ferma così a lungo necessita tipicamente di benzina fresca, batteria, cinghie e tubi nuovi, e un'attenta verifica dei freni prima che qualcuno giri la chiave. I componenti in gomma invecchiano anche quando un'auto non si muove, e solitamente è lì che un progetto di restauro a lungo termine trova le sue prime sorprese.

La 300ZX è pronta dal punto di vista estetico, ma il lavoro di meccanica che deciderà se tornerà a guidare non è ancora iniziato.

Fonte: WD Detailing