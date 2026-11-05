C'è un nuovo SUV coupé ibrido: prezzi e allestimenti di Xpeng L03

La Xpeng L03 arriva in Italia con cinque versioni, quattro completamente elettriche e una, la Power-X, con tecnologia range extender. Il listino parte da 34.990 euro, ma è la Power-X il modello su cui concentriamo oggi l'attenzione: stesso prezzo della variante elettrica equivalente, 38.970 euro, e un'autonomia complessiva dichiarata di 1.000 km con un pieno di energia.

La Power-X monta un motore 1.5 turbo benzina che non muove le ruote: funziona solo da generatore per la batteria LFP da 37,2 kWh, che promette 215 km in solo elettrico. La trazione resta sempre elettrica, con un motore sincrono a magneti permanenti da 178 kW (242 CV) a spingere il SUV coupé lungo 4,65 metri. Le prime consegne sono attese tra novembre e dicembre 2026, in anticipo rispetto alle versioni elettriche.

Xpeng L03 Power-X : gli allestimenti

Xpeng L03 Foto di: Xpeng

Xpeng L03 Power-X RWD Long Range: equipaggia di serie il pacchetto XPILOT per la guida assistita, il sistema XOS con Google Maps integrato, il bagagliaio da 539 litri e i cerchi in lega da 18 pollici con pneumatici 225/60 R18. Non cambia nulla rispetto all'equivalente elettrica in termini di dotazione tecnologica e di comfort.

La differenza rispetto alle versioni a batteria sta nel sistema di gestione termica avanzato, che mantiene prestazioni costanti anche a basse temperature, e nella tecnologia ENC (Engine Noise Cancellation), che contiene la rumorosità del generatore entro 0,5 dB. I rivestimenti isolanti si estendono a tutto l'abitacolo, powertrain compreso.

Gli optional disponibili anche sulla Power-X sono gli stessi dell'intera gamma: la vernice metallizzata a 990 euro, nelle tonalità Rock Gray, Midnight Black, Silver Frost e Phantom Purple, e il gancio traino estraibile elettronicamente a 1.500 euro, con modalità rimorchio e caravan.

Xpeng L03 Power-X RWD Long Range Ultra: la versione Ultra ci sono in più cerchi da 20", Turing AI Intelligent Driving con NGP, impianto audio XOPERA da 20 altoparlanti e funzione massaggiante completa nei sedili anteriori.

Xpeng L03, gli interni Foto di: Xpeng

Xpeng L03 Power-X: i prezzi

Versione Motore Prezzi Xpeng L03 1.5 REEV Power-X RWD Long Range 1.5 REEV, 178 kW (242 CV), automatico 38.970 euro Xpeng L03 1.5 REEV Power-X RWD Long Range Ultra 1.5 REEV, 178 kW (242 CV), automatico 43.970 euro

Xpeng L03 Power-X: i motori

Il powertrain si chiama Kunpeng SuperExtended Range, architettura REEV (Range Extender Electric Vehicle). Non è un "normale" ibrido plug-in: il motore termico non è mai collegato alle ruote, lavora solo come generatore di corrente per la batteria, mentre la spinta resta sempre elettrica.

I consumi dichiarati sul ciclo WLTP si fermano a 1,1 l/100 km e 24 g/km di CO2. Anche con la batteria scarica, quando il generatore lavora in modalità di mantenimento della carica, il consumo resta sotto i 6 l/100 km.

Lo 0-100 km/h si copre in 6,8 secondi, la velocità massima è di 180 km/h e la ricarica in corrente continua porta la batteria dal 10 all'80% in 20 minuti, con una potenza di picco di 123 kW. Il sistema integrato 6 in 1 dichiara un'efficienza complessiva del 92,3%, in linea con quanto Xpeng ha mostrato dal vivo sul SUV Coupé in occasione delle prime presentazioni.

La configurazione risponde a chi non ha accesso a una presa di ricarica dedicata o percorre spesso lunghe distanze. I 215 km elettrici garantiti dalla batteria da 36,1 kWh netti coprono la settimana lavorativa tipo, mentre il serbatoio da 42 litri elimina le soste per i viaggi più lunghi, fino a 1.000 km totali.

Xpeng L03 Power-X: le concorrenti

Al momento non esistono delle rivali dirette per la Xpeng L03 in versione Power-X, visto che si tratta dell'unico SUV coupé REEV sul mercato. Le uniche concorrenti indirette sono alcune ibride plug-in come la Renault Rafale, la Cupra Formentor, l'Audi Q3 Sportback e la più compatta Toyota C-HR.

Modello Dimensioni Prezzo base Xpeng L03 4,65 m 38.970 euro Audi A3 Sportback 4,53 m 51.000 euro Cupra Formentor 4,45 m 46.900 euro Renault Rafale 3,99 m 23.900 euro Toyota C-HR 3,85 m 17.900 euro