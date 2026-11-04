USA, nel Texas la polizia sceglie un SUV con un V8 da 720 CV

Il prezzo della benzina è cresciuto un po' ovunque nel mondo, anche negli USA, la patria dei motori V8 e dei grandi SUV. A quanto pare, però, questo non pare un problema per la polizia del Texas, che ha annunciato una nuova auto nella propria flotta: la Dodge Durango SRT Hellcat.

Un SUV con un 6.2 V8 da oltre 700 CV. L'ideale, insomma, per fermare i "cattivi" con stile, accompagnati dal sibilo del compressore volumetrico, senza curarsi troppo dei consumi.

Una Hellcat di servizio

L’esemplare è a disposizione della North Texas Region del Texas Department of Public Safety, con una preparazione che aggiunge alla carrozzeria nera alcuni elementi tipici delle vetture di servizio. La Durango texana è dominata dal nero, accompagnato da scritte laterali poco contrastate, visibili soprattutto quando la luce colpisce la carrozzeria.

L’effetto è quello di una vettura relativamente discreta, almeno considerando il modello di partenza. Le forme muscolose e le prese d’aria della Hellcat rimangono infatti riconoscibili, mentre la preparazione aggiunge una protezione frontale nera e i lampeggianti rossi e blu.

Sono proprio questi particolari a distinguerla dalla Durango che un automobilista americano potrebbe acquistare in concessionaria.

Un V8 che sa "cantare" alla grande

Non sono stati comunicati gli interventi specifici sul motore. La base rimane quindi il 6.2 V8 HEMI con compressore volumetrico, capace di sviluppare 720 CV e 875 Nm.

L'otto cilindri lavora con un cambio automatico a otto rapporti e la trazione integrale, mentre le prestazioni dichiarate da Dodge per la versione di serie comprendono uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi, il quarto di miglio coperto in circa 11 secondi e una velocità massima di 290 km/h.

In ogni caso, l’ingresso nella flotta non chiarisce ancora quale sarà il compito della Durango. Potrebbe essere utilizzata su strada, ma resta aperta anche l’ipotesi di una presenza a manifestazioni e appuntamenti dedicati alla comunità.

Fotogallery: Dodge Durango Hellcat della polizia del Texas

3 Fonte: Texas Department of Public Safety