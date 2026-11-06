Vuoi una Ferrari Luce? Devi aspettare fino al 2028

La Ferrari Luce fa discutere online, ma a Maranello il vero problema è trovare abbastanza spazio nel calendario delle consegne. Sì, perché la prima elettrica del Cavallino ha già esaurito le assegnazioni previste per il 2027.

A confermarlo è stato Benedetto Vigna durante la presentazione dei risultati del terzo trimestre. La produzione procede secondo i programmi e le prime consegne sono attese entro la fine del 2026, ma chi si presenta oggi in concessionaria deve mettere in conto un’attesa di circa un anno.

Il 2027 è già al completo

Il dato più interessante riguarda proprio il portafoglio ordini. Tutte le Luce che Ferrari prevede di vendere nel prossimo anno sono sostanzialmente assegnate, secondo quanto spiegato dall’amministratore delegato agli analisti.

Ferrari Luce Tailor Made "Chassis 0" Foto di: RM Sotheby's

Non conosciamo però il numero delle vetture acquistate. Ferrari non comunica un obiettivo commerciale specifico per il 2027 e Vigna non indica quanti esemplari saranno effettivamente consegnati. Il tutto esaurito riguarda quindi il programma stabilito dalla Casa, non la capacità produttiva effettiva.

Anche il profilo degli acquirenti resta descritto soltanto in termini generali. Ferrari parla di una distribuzione equilibrata tra clienti e aree geografiche, senza identificare un mercato dominante. Non viene invece precisata la quota di proprietari già legati al marchio rispetto a chi entra per la prima volta nel mondo del Cavallino.

La risposta commerciale mostra comunque che le discussioni sul design non hanno impedito di riempire il calendario iniziale.

Una fabbrica da portare a regime

La disponibilità delle vetture dipende anche dall’organizzazione industriale. La Luce presenta componenti e processi nuovi, con la produzione dei motori elettrici e dei pacchi batteria integrata nel percorso avviato da Ferrari per l’elettrificazione.

L’entrata a regime richiede quindi un aumento progressivo dell’attività. Le prime auto saranno consegnate a dicembre, mentre nel 2027 si andrà a pieno regime.

Intanto, per avvicinare il pubblico alla Luce, Ferrari ha già organizzato oltre 50 appuntamenti tra presentazioni private, eventi locali e anteprime in Nord America, Europa, Medio Oriente e Asia-Pacifico. A questi si aggiungono cinque eventi pubblici.

Secondo Vigna, vedere la vettura dal vivo aiuta a comprenderne meglio le particolarità rispetto alle immagini sullo schermo. Il lavoro della rete commerciale rimane quindi importante, soprattutto nelle aree dove esistono ulteriori possibilità di sviluppare interesse.

Il prossimo passaggio è previsto nel primo trimestre del 2027, con i test drive internazionali per i media. Subito dopo arriveranno le esperienze di guida dedicate ai clienti, chiamati a valutare direttamente questa interpretazione elettrica della Ferrari.

Il calendario delle prove offrirà anche nuove occasioni per conoscere la vettura oltre le presentazioni statiche.

Fotogallery: Ferrari Luce (2026)