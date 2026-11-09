Dacia 2027: tutte le novità in arrivo

La gamma di Dacia è ormai praticamente al completo, con il 2026 che ha visto debuttare la Striker, station wagon (leggermente) rialzata. Manca ancora un tassello: la e-car, citycar elettrica ed economica che per la Casa avrà il nome di Hipster.

Un modello strategico che proprio nel 2027 potrebbe vedere la luce in veste definitiva, dopo il debutto della concept avvenuto circa un anno fa. Dovrebbe trattarsi dell'unica vera novità per Dacia nel 2027, pronta a mandare nelle concessionarie la già citata Striker assieme alla nuova Spring.

Dacia Striker

La soluzione per chi è stufo dei SUV: la Dacia Striker si presenta così, una station per presidiare il segmento C (è lunga 4,62 metri) proponendosi come alternativa alla Bigster. Le forme sono quelle di una classica familiare, con assetto rialzato rispetto alle concorrenti, ma senza esagerare. Gli interni non nascono certo per stupire, come su tutte le Dacia, con strumentazione digitale e monitor centrale, assieme a materiali per lo più rigidi. Da segnalare la capacità del bagagliaio: 600 litri.

Dacia Striker Foto di: Dacia

La gamma motori ricalca quella tipica della Casa: mild hybrid bifuel benzina/gpl da 140 CV, full hybrid da 155 CV, quest'ultima anche con trazione integrale. I prezzi partono da 24.600 euro.

Modello Dacia Striker Carrozzeria Station wagon Motori Mild hybrid, full hybrid Arrivo Inizio 2027 Prezzo Da 24.600 euro

Dacia Spring 2027

Altra novità già vista la nuova Dacia Spring replica la ricetta della generazione precedente - dimensioni contenute e motori elettrici - abbinandola a un aspetto completamente stravolto, fatto (anche) di tanta plastica nera nella carrozzeria. Il contenimento dei costi è la strada e sempre lo sarà per Dacia. Lunga 3,85 metri offre tra 337 e 1.200 litri di bagagliaio, con un allestimento base decisamente semplice che rinuncia anche al monitor centrale.

Dacia Spring 2027 Foto di: Motor1.com Deutschland

A muoverla c'è un motore elettrico anteriore da 82 CV, alimentato da nuova batteria LFP da 27,5 kWh, per fino a 250 km di autonomia promessa. Prezzi da 17.900 euro.

Modello Dacia Spring 2027 Carrozzeria Citycar Motori Elettrici Arrivo Inizio 2027 Prezzo Da 17.900 euro

Dacia Hipster

Quella che potrebbe essere l'unica vera grande (anche se piccola nelle dimensioni) novità di Dacia per il 2027: la Hipster. Nata come concept nel 2025 il prossimo anno potrebbe diventare realtà, con una lunghezza di circa 3 metri, un peso di circa 770 kg e motore elettrico. Sarà una e-car o un quadriciclo pesante? Ai posteri l'ardua sentenza.

Dacia Hipster Concept, vista dal vivo Foto di: InsideEVs.de

Se dovesse rientrare nel segmento delle e-car dovrà costare 15.000 euro, obiettivo di certo non irraggiungibile per la Casa, considerando che la Spring di cui sopra parte da 17.900 euro.

Modello Dacia Hipster Carrozzeria Citycar Motori Elettrici Arrivo Fine 2027 Prezzo Da 15.000 euro circa