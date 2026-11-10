Ram Rampage arriva in Europa: è ufficiale e ci sono anche i prezzi

Centoquarantotto centimetri di cassone compatibile con un Europallet, su un pick-up lungo poco più di cinque metri: Ram Rampage arriva in Europa con misure pensate apposta per le strade del continente, non adattate in corsa da un progetto americano.

Dal 9 novembre 2026 gli ordini sono aperti, un anno dopo l'anteprima a Fieracavalli 2025. Il listino parte da 48.000 euro, IVA esclusa, e le prime consegne sono attese per febbraio 2027.

Rampage arriva in Europa: posizionamento, dimensioni e apertura ordini

Ram definisce Rampage un "Premium Compact Lifestyle Pick-up", una categoria che si inserisce tra i pick-up tradizionali e i SUV di fascia alta. L'obiettivo dichiarato è coprire uno spazio di mercato finora scoperto in Europa, tra crossover compatti e pick-up di taglia media.

Le dimensioni raccontano la stessa strategia: 5.028 mm di lunghezza e 1.886 mm di larghezza, misure più compatte rispetto a un pick-up di medie dimensioni. Questo rende Rampage più maneggevole nel traffico urbano e nei parcheggi stretti delle città europee, senza perdere la presenza visiva tipica del marchio Ram.

Ram Rampage 2026 - R/T Foto di: Ram

Il modello nasce e viene costruito in Brasile, dove nel 2025 si è già affermato come secondo pick-up medio più immatricolato del Paese, alle spalle del Fiat Toro. È il primo veicolo Ram sviluppato e prodotto fuori dal Nord America a sbarcare sul mercato europeo, un dettaglio che segna un cambio di passo nella strategia industriale del marchio.

Versatilità e capacità off-road: architettura, trazione 4x4 e cassone di carico

Rampage utilizza un'architettura monoscocca, con sospensioni indipendenti e schema multilink al posteriore. Questa impostazione, più vicina a quella di un SUV che a quella di un pick-up tradizionale a telaio a longheroni separato, punta a garantire comfort sulle lunghe percorrenze e stabilità nella guida quotidiana.

Ram Rampage 2026 - R/T Foto di: Ram

Il sistema di trazione integrale on-demand, affiancato dalle ridotte 4WD Low e dall'Hill Descent Control, gestisce aderenza e controllo in discesa quando le condizioni del fondo peggiorano. Il cassone posteriore misura 1.450 mm di lunghezza, è compatibile con un Europallet e arriva fino a 1.015 kg di capacità di carico a seconda della versione scelta.

Rampage Rebel 2.2 Turbodiesel: vocazione funzionale e outdoor

Rebel è la versione più orientata al lavoro e alle attività all'aperto. Monta il motore Turbodiesel 2.2 da 200 CV e 450 Nm di coppia, abbinato di serie al cambio automatico a nove rapporti e alla trazione integrale, con una capacità di carico che arriva fino a 1.015 kg.

Ram Rampage 2026 - Rebel Foto di: Ram

Il carattere fuoristradistico emerge dagli pneumatici All-Terrain da 17 pollici e da dettagli estetici pensati per una maggiore protezione in off-road. Resta comunque un veicolo pensato per l'uso quotidiano: la configurazione privilegia il carico utile senza rinunciare al comfort nella guida di tutti i giorni.

Rampage R/T 2.0 Turbo benzina e dotazioni premium di comfort e sicurezza

R/T punta invece sulle prestazioni. Il motore 2.0 Turbo a benzina eroga 272 CV e 400 Nm, con accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,9 secondi e velocità massima di 220 km/h, numeri che lo collocano al vertice della gamma Rampage.

Cerchi da 19 pollici, assetto ribassato di 10 mm e scarico sportivo con taratura specifica completano l'allestimento dinamico. La capacità di carico scende a 750 kg rispetto alla Rebel, ma la trazione 4x4 resta di serie su entrambe le versioni.

Ram Rampage 2026 - R/T Foto di: Ram

L'abitacolo condivide la stessa impostazione su tutta la gamma: sedili in pelle regolabili elettricamente fino a 12 vie, touchscreen da 12,3 pollici, quadro strumenti digitale da 10,3 pollici e audio Harman Kardon.

Ram Rampage 2026 - Interni Foto di: Ram

A completare la dotazione ci sono i sistemi di assistenza di Livello 2, tra cui Adaptive Cruise Control, Lane Keeping Assist e frenata automatica d'emergenza. In Europa il modello sarà distribuito tramite l'importatore Ram Rampage attraverso la rete di concessionari KW Auto nei principali mercati del continente.

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