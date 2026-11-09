Ci vogliono più di 2 giorni per verniciare quest'auto

Ora, dopo ora, dopo ora, dopo ora, per un totae di 56. Tanto ci vuole per verniciare una di queste Bentley Continental GT. Il motivo si chiama Ombré by Mulliner, una finitura che accompagna la carrozzeria da una tonalità di verde all’altra, senza uno stacco netto tra anteriore e posteriore.

È il dettaglio più particolare della Olympia Collection, un'edizione speciale composta da 12 esemplari numerati. La serie celebra i cent’anni dalla presentazione della Bentley 6½ Litre al Salone di Olympia del 1926, riprendendone lo spirito attraverso colori, materiali e particolari ispirati agli anni '20.

Due verdi e un lavoro certosino

Davanti, la Continental GT è verniciata in Verdant, un verde intenso che richiama quello delle foreste. Procedendo verso la coda, il colore diventa gradualmente più scuro, fino al Midnight Emerald, una tonalità vicina al nero.

Il passaggio deve risultare uniforme lungo le superfici della vettura, senza che si percepisca un confine tra i due colori. Per ottenere questo effetto, i tecnici specializzati Mulliner impiegano 56 ore su ciascun esemplare.

Bentley Continental GT Olympia Collection by Mulliner Foto di: Bentley

La scelta non nasce soltanto dalla ricerca di un effetto scenografico, ma dalla volontà di richiamare molte Bentley degli anni '20, che utilizzavano il British Racing Green.

Alla vernice sfumata si aggiungono dettagli Champagne Gold, utilizzati per stemmi, inserti dei cerchi e una sottile linea dipinta a mano nella parte inferiore della carrozzeria. Anche qui il richiamo è ai metalli impiegati sulle Bentley storiche.

I cerchi Mulliner da 22" sono neri, con accenti dorati sulle superfici esterne. Il pacchetto Blackline scurisce invece gli elementi decorativi, comprese griglia, prese d’aria e dettagli posteriori, lasciando alla verniciatura e agli inserti Champagne Gold il compito di creare contrasto.

Bentley Continental GT Olympia Collection by Mulliner Foto di: Bentley

Sui parafanghi anteriori compaiono discreti emblemi Olympia Collection. Aprendo le portiere, le luci di benvenuto proiettano a terra un’animazione dedicata al viaggio da Lione a Dieppe compiuto da W.O. Bentley nel 1924, un episodio che accompagna la storia dello sviluppo della 6½ Litre.

Anche la pelle guarda al passato

L’abitacolo abbina Coach Green e Cumbrian Green, con una distribuzione dei colori specifica per la collezione. La pelle Coach Green presenta un effetto patinato, studiato per richiamare il carattere dei rivestimenti delle vetture d’epoca.

La plancia e le modanature utilizzano noce a poro aperto tinto nero, mentre comandi e quadranti mantengono la lavorazione zigrinata tipica di Bentley. Lo Champagne Gold ritorna sui profili dei sedili, sulla leva del cambio e sui comandi delle bocchette.

Bentley Continental GT Olympia Collection by Mulliner, i cerchi Bentley Continental GT Olympia Collection by Mulliner, i sedili Bentley Continental GT Olympia Collection by Mulliner, i dettagli della plancia Foto Di: Bentley Foto Di: Bentley

Il Bentley Rotating Display riceve dettagli ispirati alla strumentazione della 6½ Litre e la numerazione individuale. Ogni vettura è inoltre accompagnata da un telo dedicato, un libro commemorativo e una scatola di consegna realizzata a mano.

Completa il corredo un cronografo Brooklands, numerato in abbinamento all’auto e dotato di cinturino nella stessa pelle Coach Green dell’abitacolo. Non sono annunciati interventi sulla meccanica: per queste 12 Continental GT, quindi, l’esclusività passa soprattutto dalla lavorazione dei materiali. Il prezzo non è stato comunicato.

Fotogallery: Bentley Continental GT Olympia Collection by Mulliner

Fonte: Bentley